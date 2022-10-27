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Глава Пентагона публично предупредил Путина относительно ядерного оружия: "Будет серьезный ответ"

27 октября 2022, 22:14

Остин подчеркнул, что это впервые за последние более 70 лет речь идет об угрозе ядерного удара. Это может изменить ситуацию для мира в целом.

Глава Пентагона публично предупредил Путина относительно ядерного оружия: 'Будет серьезный ответ'
Глава Пентагона публично предупредил власти РФ относительно ядерного оружия/ Фото Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин публично обратился к руководству страны-агрессора РФ и предупредил, что в случае использования Россией ядерного оружия против Украины будет мощный ответ со стороны международного сообщества. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Пентагоне в четверг, 27 октября.

"Если это произойдет (использование ядерного оружия – ред.), вы увидите очень серьезный ответ со стороны международного сообщества", – заявил Остин, адресуя свое обращение российским властям.

Глава Пентагона подчеркнул, что это впервые за последние более 70 лет речь идет об угрозе ядерного удара. Потенциально такой шаг может изменить ситуацию для мира в целом, отметил Остин.

Он сказал, что даже разговоры о возможном ядерном ударе опасны и безответственны.

Однако Остин отметил, что пока не были зафиксированы никакие признаки того, что Путин точно собирается применить ядерное оружие или ударить по Украине "грязной бомбой".

Угроза ядерного удара со стороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время дважды высказывал угрозы применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания "документов" об аннексии территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы Путина применить ядерное оружие. Он не верит, что международное сообщество позволит хозяину Кремля применить ядерное оружие, но не исключил рисков.

Путин 27 октября заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет ни политического, ни военного смысла. При этом он отметил, что провокации с ядерным оружием, нагнетание о возможности применения ядерного оружия Россией преследует определенную цель.

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