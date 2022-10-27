'Мир сошел с ума': аналитик заявил, что в будущем человечество ждет неизбежный ядерный конфликт

Ядерный конфликт может быть как локальным, так и глобальным / ua.depositphotos.com

Сейчас мир стоит на пороге того, чтобы прикоснуться к определенному пределу – экзистенциальному опыту, который приведет к переосмыслению людьми самих себя. Прежде всего, это может произойти из-за войны или ядерного конфликта. Об этом рассказал политический аналитик, директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

"Как по мне, запрос у человечества на этот экзистенциальный опыт достаточно высок. Еще посмотрим, кто победит в Америке, какой будет ситуация в Европе с лидерством, какие лидеры станут во главе европейских стран, и какая конфигурация потом будет складываться в мире... Этот запрос на катастрофу, через которую мы должны пройти, является доминирующим сценарием для многих футурологов", - сказал Кулик.

Как отметил аналитик, рациональные люди уже говорят, что мир сошел с ума. В то же время верующие убеждают, что мы живем во времена приближения Апокалипсиса.

"Кто-то говорит, что человечество осознает себя именно через такой опыт, в том числе ядерный конфликт. Локальный или глобальный ядерный конфликт – вопрос, насколько хватит мудрости у человечества. Я говорю не о лидерах, потому что, как показывает практика, у лидеров крышу срывает полностью, и тогда их окружение должно их остановить", - добавил он.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

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