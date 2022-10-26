Ядерные учения под руководством Путина: РФ нанесла тренировочный удар по полигону на Камчатке

Россия под надзором директора Путина провела ядерные учения / Коллаж Кремль, скриншот РИА Новости

На территории РФ под руководством директора страны Владимира Путина состоялись тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. В рамках учений были нанесены удары по полигону Кура на Камчатке.

Как сообщает пропагандистское информагентство России РИА Новости, агрессор на своей территории провел пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Удар был по полигону Кура на Камчатке.

Испытание ракеты Ярс / Скриншот видео РИА Новости

"Под руководством Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", - указано в сообщении.

В Кремле говорят, что на Камчатке запустили межконтинентальные баллистические ракеты Ярс с Плесецка и баллистическую ракету Синева из акватории Баренцева моря.

Глава Минобороны Шойгу сказал, что учения проводились под руководством директора РФ Путина.

"Под руководством Путина проводится тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника", - сказал Шойгу.

Угроза Путина применить ядерное оружие

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды прибегал к риторике, связанной с угрозами применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября, когда подписывал бумажки об аннексии украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такой сценарий исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил глава государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что если Путин сделает хотя бы шаг в направлении применения ядерного оружия, последует моментальная реакция мира. Россию, по его словам, в таком случае ждет мгновенный крах. Путина уже предупредили о последствиях.

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