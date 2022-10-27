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У России есть ядерные бомбы, создать "грязные" им будет еще легче - Мусиенко

27 октября 2022, 02:45

Россия может начинить "грязную бомбу" радиоактивными заразительными веществами.

радиация, красная кнопка, взрыв, Александр Мусиенко, Россия
РФ легко может изготовить "грязную бомбу", ядерная у них уже есть / Коллаж фото Александр Мусиенко, Reuters, pixabay

У России есть ядерные бомбы и там легко могут создать "грязную бомбу". Такое оружие даже легче сделать, чем ядерное. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Такая бомба ("грязная бомба" - Главред) может быть начинена, например, радиоактивными заразными веществами, которые вредны для человека, для природы в целом. Она также может быть начинена и отработанным ядерным топливом - при условии соблюдения соответствующих радиологических и технических моментов, это может быть распылено", - сказал Мусиенко.

Он утверждает, что у России есть хранилища отработанного ядерного топлива и большое количество авиабомб и снарядов ракет, которые могут распылять такие вещества на разной территории.

Мусиенко также добавил, что подобную бомбу Украине будет очень сложно создать, так как государство отказалось от ядерного арсенала и отдало последний высокообогащенный уран.

"У нас нет хранилищ с отработанным ядерным топливом", - отметил эксперт.

Напомним, "грязная бомба" - это радиологическое рассеивающее устройство (РРУ) представляет собой устройство или механизм для распыления радиоактивного вещества. Использование "грязной бомбы" может привести к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях. Очистка территории может занять продолжительное время.

Александр Мусиенко считает, что Россия может заложить "грязную бомбу" в любом месте оккупированной территории. Одним из таких мест может стать Херсон. Оккупанты могут ударить такой бомбой после своего отхода из зоны поражения. Коховскую ГЭС они трогать пока не будут, так как она им еще нужна.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Александр Мусиенко грязная бомба
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