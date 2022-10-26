Россия может подорвать "грязную бомбу" на Херсонщине - Мусиенко

Россия может взорвать грязную бомбу на Херсонщине / Коллаж фото Александр Мусиенко, Reuters, ua.depositphotos.com

Россия может применить "грязную бомбу" для удара по Украине. Это может произойти в Херсоне. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Российские оккупанты могут заложить бомбу с детонатором и взорвать её после своего ухода из зоны поражения.

"Здесь есть риски для тех оккупированных территорий, которые они контролировали и откуда собираются отходить (или будут отходить под давлением украинских войск). В этом смысле они могут заложить бомбу там, где еще контролируют территории - это очевидно. Возможно, именно это Россия и имеет в виду, когда говорит, что в случае ухода из Херсона, россияне заложат такую взрывчатку и взорвут ее, нанося разрушения и ущерб военным и мирным гражданам, которые там будут", - сказал Мусиенко.

Он также отметил, что нельзя исключать подобного и на других территориях и объектах. Однако эксперт убежден, что по Каховской ГЭС Россия пока не будет бить мощным оружием, так как она им еще нужна.

"Пока что она им нужна, видимо, для того, чтобы пробовать через нее перебрасывать какие-то ограниченные поставки оружия - для этого они время от времени ремонтируют мост через плотину. Но нельзя исключать того, что когда российские войска будут вынуждены отойти, они могут ее взорвать. Такие риски существуют, тем более, что сейчас они имеют возможность ее заминировать. То есть понятно, что они могут сделать там все, что угодно - заложить любую взрывчатку, любые мины. И если им действительно потребуется, то и успеют ее взорвать", - добавил Мусиенко.

Именно в связи с такими рисками Украина обращается за помощью ко всем миру. Мусиенко говорит, что Россия легко может изготовить "грязную бомбу", с ядерной все немного сложнее.

Напомним, "грязная бомба" - это радиологическое рассеивающее устройство (РРУ) представляет собой устройство или механизм для распыления радиоактивного вещества. Использование "грязной бомбы" может привести к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях. Очистка территории может занять продолжительное время.

Фейк Шойгу о "грязной бомбе"

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу и рассказал о "возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Кроме Уоллеса, Шойгу также позвонил еще нескольким представителям НАТО (министрам обороны Франции и Турции), которым также рассказывал фейки об украинской "грязной бомбе".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал очередную ложь России очень опасной.

"У нас нет никаких "грязных бомб", и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто винят других в том, что планируют сами", - добавил Кулеба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдом заявления Шойгу о якобы подготовке Украины к подрыву "грязной бомбы".

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на фейковый вброс министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы готовится к применению "грязной бомбы". В своем вечернем обращении 23 октября глава государства не исключил, что провокация РФ может быть шагом эскалации и поднятию ставок, однако "сейчас мир должен максимально жестко отреагировать".

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