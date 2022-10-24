Россия может применить "грязную бомбу" с целью провокации - МИД Латвии

Ринкевич заявил, что РФ может использовать грязную бомбу / Facebook/edgars.rinkevics

Россия может готовиться к провокациям с применением "грязной бомбы". Именно такой может быть реакция российского диктатора Владимира Путина на неудачи на фронте, особенно вокруг Херсона. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает LTV.

"К сожалению, от России можно ожидать любых сценариев действий, зная, что ситуация в Украине, в окрестностях Херсона, развивается неблагоприятно для России... Не исключено, что Россия готовит какие-то провокации, включая использование "грязной бомбы" Украине", — сказал Ринкевич.

Он добавил, что Кремль не захочет открыто применять ядерное оружие.

"Вряд ли сейчас Россия будет открыто применять тактическое ядерное оружие, но, скажем, какие-то другие провокации, также так называемые "грязные бомбы"... Пока ничего нельзя исключать", — добавил министр.

Министр не исключает, что "грязной бомбой" РФ хочет отвлечь внимание от нападений на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

Напомним, "грязная бомба" - это радиологическое рассеивающее устройство (РРУ) представляет собой устройство или механизм для распыления радиоактивного вещества. Использование "грязной бомбы" может привести к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях. Очистка территории может занять продолжительное время.

Фейк Шойгу о "грязной бомбе"

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу и рассказал о "возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Кроме Уоллеса, Шойгу также позвонил еще нескольким представителям НАТО (министрам обороны Франции и Турции), которым также рассказывал фейки об украинской "грязной бомбе".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал очередную ложь России очень опасной.

"У нас нет никаких "грязных бомб", и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто винят других в том, что планируют сами", - добавил Кулеба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдом заявления Шойгу о якобы подготовке Украины к подрыву "грязной бомбы".

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на фейковый вброс министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы готовится к применению "грязной бомбы". В своем вечернем обращении 23 октября глава государства не исключил, что провокация РФ может быть шагом эскалации и поднятию ставок, однако "сейчас мир должен максимально жестко отреагировать".

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