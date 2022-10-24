Остановить помощь Запада Украине: в ISW объяснили, зачем Шойгу распространяет фейки о "грязной бомбе"

Сергей Шойгу заявил о "возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы" / УНИАН

Заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о якобы подготовке Киева к проведению "атаки" с использованием "грязной бомбы" являются ложными и нелепыми. Таким образом Шойгу, вероятно, стремился замедлить или приостановить военную помощь Запада Украине. При этом сама Москва вряд ли намерена нанести удар подобным оружием под ложным флагом. об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"Заявления Шойгу продолжают давнюю российскую информационную кампанию. Кремль неоднократно говорил, что западные государства помогут Украине провести фальшивую атаку с применением оружия массового уничтожения, начиная с самых ранних этапов ее вторжения в феврале", – отмечают эксперты.

В ISW напомнили, что российское минобороны еще в апреле утверждало, что располагает информацией о том, что США якобы "готовят провокации с целью обвинить ВС РФ в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия". Российский диктатор Владимир Путин в своей речи перед вторжением 24 февраля также говорил, что Украина готовилась к ядерной атаке против России, а российские государственные дезинформационные агентства неоднократно сообщали, якобы западные страны "поддерживают разработку Украиной ядерного оружия и планируют атаки под чужим флагом".

"Заявления Шойгу, вероятно, также не предвещают подготовки России к применению нестратегического ядерного оружия в Украине. Такое решение было бы по своей сути личным со стороны Путина, но объявленные им "красные линии" в отношении применения ядерного оружия уже несколько раз пересекались в этой войне без какой-либо ядерной эскалации со стороны РФ", – добавили аналитики.

По мнению экспертов, призывы Шойгу и усиление ложных угроз "грязными бомбами" в государственных росСМИ, скорее всего, направлены на то, чтобы запугать западные государства, чтобы они сократили или ограничили поддержку Украины.

Что такое "грязная бомба"

Радиологическое рассеивающее устройство (РРУ) представляет собой устройство или механизм для распыления радиоактивного вещества. Использование взрывчатых веществ для рассеивания радиоактивного порошка или гранул известно как "грязная бомба".

Использование "грязной бомбы" может привести к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях. Очистка территории может занять продолжительное время.

Если ее применить в важном финансовом или промышленном регионе, это может разрушить банковскую систему или остановить торговлю.

Кроме того, взрыв "грязной бомбы" способен действовать как психологическое оружие, задача которого – посеять страх в стране или регионе.

"Грязные бомбы" не стоят на вооружении армий мира. Это – потенциальное оружие террористов.

Фейк Шойгу о "грязной бомбе"

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу и рассказал о "возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Кроме Уоллеса, Шойгу также позвонил еще нескольким представителям НАТО (министрам обороны Франции и Турции), которым также рассказывал фейки об украинской "грязной бомбе".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал очередную ложь России очень опасной.

"У нас нет никаких "грязных бомб", и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто винят других в том, что планируют сами", - добавил Кулеба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдом заявления Шойгу о якобы подготовке Украины к подрыву "грязной бомбы".

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на фейковый вброс министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы готовится к применению "грязной бомбы". В своем вечернем обращении 23 октября глава государства не исключил, что провокация РФ может быть шагом эскалации и поднятию ставок, однако "сейчас мир должен максимально жестко отреагировать".

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