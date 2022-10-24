УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Остановить помощь Запада Украине: в ISW объяснили, зачем Шойгу распространяет фейки о "грязной бомбе"

24 октября 2022, 07:19

Заявления Шойгу продолжают давнюю российскую информационную кампанию. При этом РФ вряд ли готовится к применению нестратегического ядерного оружия в Украине.

Шойгу
Сергей Шойгу заявил о "возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы" / УНИАН

Заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о якобы подготовке Киева к проведению "атаки" с использованием "грязной бомбы" являются ложными и нелепыми. Таким образом Шойгу, вероятно, стремился замедлить или приостановить военную помощь Запада Украине. При этом сама Москва вряд ли намерена нанести удар подобным оружием под ложным флагом. об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"Заявления Шойгу продолжают давнюю российскую информационную кампанию. Кремль неоднократно говорил, что западные государства помогут Украине провести фальшивую атаку с применением оружия массового уничтожения, начиная с самых ранних этапов ее вторжения в феврале", – отмечают эксперты.

В ISW напомнили, что российское минобороны еще в апреле утверждало, что располагает информацией о том, что США якобы "готовят провокации с целью обвинить ВС РФ в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия". Российский диктатор Владимир Путин в своей речи перед вторжением 24 февраля также говорил, что Украина готовилась к ядерной атаке против России, а российские государственные дезинформационные агентства неоднократно сообщали, якобы западные страны "поддерживают разработку Украиной ядерного оружия и планируют атаки под чужим флагом".

"Заявления Шойгу, вероятно, также не предвещают подготовки России к применению нестратегического ядерного оружия в Украине. Такое решение было бы по своей сути личным со стороны Путина, но объявленные им "красные линии" в отношении применения ядерного оружия уже несколько раз пересекались в этой войне без какой-либо ядерной эскалации со стороны РФ", – добавили аналитики.

По мнению экспертов, призывы Шойгу и усиление ложных угроз "грязными бомбами" в государственных росСМИ, скорее всего, направлены на то, чтобы запугать западные государства, чтобы они сократили или ограничили поддержку Украины.

Что такое "грязная бомба"

Радиологическое рассеивающее устройство (РРУ) представляет собой устройство или механизм для распыления радиоактивного вещества. Использование взрывчатых веществ для рассеивания радиоактивного порошка или гранул известно как "грязная бомба".

Использование "грязной бомбы" может привести к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях. Очистка территории может занять продолжительное время.

Если ее применить в важном финансовом или промышленном регионе, это может разрушить банковскую систему или остановить торговлю.

Кроме того, взрыв "грязной бомбы" способен действовать как психологическое оружие, задача которого – посеять страх в стране или регионе.

"Грязные бомбы" не стоят на вооружении армий мира. Это – потенциальное оружие террористов.

Фейк Шойгу о "грязной бомбе"

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу и рассказал о "возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Кроме Уоллеса, Шойгу также позвонил еще нескольким представителям НАТО (министрам обороны Франции и Турции), которым также рассказывал фейки об украинской "грязной бомбе".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал очередную ложь России очень опасной.

"У нас нет никаких "грязных бомб", и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто винят других в том, что планируют сами", - добавил Кулеба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдом заявления Шойгу о якобы подготовке Украины к подрыву "грязной бомбы".

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на фейковый вброс министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы готовится к применению "грязной бомбы". В своем вечернем обращении 23 октября глава государства не исключил, что провокация РФ может быть шагом эскалации и поднятию ставок, однако "сейчас мир должен максимально жестко отреагировать".

Другие новости:

новости России война в Украине Сергей Шойгу война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:45

На Юге ВСУ уничтожили редкий комплекс радиолокации РФ "Зоопарк-1"

07:19

Остановить помощь Запада Украине: в ISW объяснили, зачем Шойгу распространяет фейки о "грязной бомбе"

06:43

Израиль предоставил Украине разведданные, необходимые для уничтожения иранских дронов-камикадзе – NYTВидео

06:16

Для Путина и его армии ситуация сегодня катастрофическаямнение

05:43

Солнечное затмение 25 октября: кого ждет фатальное везение, а кого – уйма проблемВидео

Реклама
03:50

Эксперт пояснил, почему вражеские генералы не могут ничего противопоставить ВСУВидео

03:21

Моника Беллуччи в объективе страстного француза показала шикарные формы в ярком платьеВидео

03:20

Самые вкусные хрустящие лепешки за 15 минут, от которых невозможно отказаться: быстрый рецептВидео

02:56

"В РФ понимают, что находятся на Титанике": Пономарев рассказал, готовы ли в Кремле сместить Путина

02:05

Украину заморозит до - 25º: синоптик рассказал, где врежет дикий дубакВидео

01:35

Почему Путин заменил ракеты иранскими дронами: полковник ВСУ объяснил тактику КремляВидео

00:51

Приметы на 24 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не лишиться денегВидео

00:04

Вскрылись скандальные детали: почему бывшая невеста принца Гарри бросила его и отказалась рожатьВидео

23 октября, воскресенье
23:36

Джонсон отказался идти повторно в премьеры БританииВидео

23:25

"Пока у РФ закончатся ракеты, она разнесет всю энергосистему": Жданов оценил угрозу полного блэкаутаВидео

22:54

"Зона смерти": эксперт назвал город, который будут "утюжить" оккупантыВидео

22:52

Стали известны колоссальные потери российской авиации за время войны в УкраинеВидео

22:26

"Ты — алкоголик": Усик жестко "наехал" на Фьюри и спрогнозировал итог их возможного бояВидео

22:08

Макрон сделал странное заявление о мирном соглашении с РФВидео

21:55

Ракетный удар РФ: всем областям Украины вернули возможность электроснабженияВидео

Реклама
21:52

Неприятности и серьезные конфликты: астролог рассказала, кому ждать беды в новолуние 25 октябряВидео

21:37

Голос країни-12 - 8 выпуск: итоги первой части Вокальных боевВидео

21:15

"Бросают как пушечное мясо": Пономарев рассказал, как мобилизация устроит переполох в РФВидео

21:02

Угрозы применения "грязной бомбы": Зеленский намекнул, что за шантажом стоит ПутинВидео

20:49

Названа причина смерти Хагрида - шотландского актера Робби КолтрейнаВидео

20:25

Оккупантов выбили из-под Бахмута: опубликована карта продвижения ВСУВидео

20:11

Мороз и снегопад: когда в Украину ворвется зимаВидео

20:10

Приметы на 25 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы деньги привлечьВидео

20:08

Во Франции жестко ответили на заявление Шойгу о "грязной бомбе"Видео

20:05

"Вы уже проиграли": Вакарчук вместе с бойцами ВСУ мощно обратился к врагам с передовой:

19:58

"Россияне планируют сами": в Украине резко ответили на фейк Шойгу о "грязной бомбе"Видео

19:48

Малыш №4: принц Уильям и принцесса Кэтрин готовятся к громкому заявлению в начале года

19:35

Цены на хлеб, молоко и мясо будут зашкаливать: украинцев предупредили о рекордном подорожанииВидео

19:32

Бывший полковник ФСБ спрогнозировал сроки окончания войны в УкраинеВидео

19:31

Виталий Портников. Путин не выключит УкраинуВидеоблоги

19:29

Вытянут счастливый билет: 3 знака зодиака в списке везунчиков недели

19:25

Русские, вы прилетели - не будет у вас авиации!мнение

19:16

Безжалостные борцы с пылью: где нужно хранить пылесос и швабру

19:00

Гороскоп на завтра 24 октября 2022: Ракам – переезд Скорпионам – признание, Козерогам – достиженияВидео

18:50

"Превентивный удар НАТО": эксперт о сценарии переброски в Украину десантников СШАВидео

Реклама
18:21

Какую территорию Украины затопит в случае подрыва Каховской ГЭС: появилась картаВидео

18:21

Шойгу выдал фейк о подготовке Украиной "грязной бомбы": в чем опасность подлого плана РФВидео

18:20

Кремль отвлекает внимание от поражений РФ на поле боямнение

17:53

Украинцы могут остаться без пенсий и зарплат: Шмыгаль раскрыл катастрофический сценарийВидео

17:51

"Развал России тоже прослеживается": астролог дала новый прогноз по войнеВидео

17:07

"Хочет умиротворить агрессора": у Зеленского осадили Саркози за скандальные слова о войнеВидео

16:57

Израиль уничтожил в Сирии производство иранских дронов и склад готовой продукции для РФВидео

16:49

"Разжигание геноцида": Кулеба жестко ответил на призыв пропагандиста РФ сжигать украинских детей

16:29

Запроданка Таисия Повалий рассказала, почему ее не хочет путинист Игорь ЛихутаВидео

16:26

В Херсоне прогремел мощный взрыв: совершено покушение на "начальника СИЗО"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиМодный маникюрОкрашивание волос
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять