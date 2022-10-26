Россия применит "грязную бомбу" в Херсоне, если оккупантам придется уйти из города - Мусиенко

Россия может легко создать "грязную бомбу" из ядерного топлива, чтобы заставить ВСУ отойти из Херсона - Александр Мусиенко / Коллаж УНИАН, pixabay, facebook.com

​​Россия обвинила Украину в намерении применить "грязную бомбу" и обвинить в этом РФ. В частности, именно это пытался донести до западных лидеров министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу в многочисленных телефонных переговорах. Украина все подобные обвинения РФ считает клеветой - по мнению официального Киева, на такой шаг способно именно политическое руководство России.

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал о том, какова цель российского шантажа, может ли РФ сама сконструировать "грязную бомбу" и где именно может ее применить, а также какие последствия ждут Украину в случае применения бомбы.

Россия заявила о якобы подготовке Украиной удара "грязной бомбой", хотя и в Украине, и на Западе эти заявления считают подготовку к этому самой РФ. Какова, по вашему мнению, вероятность таких действий со стороны Кремля?

Мы видим, на фоне чего сейчас интенсифицировались эти заявления. Они участились со стороны Шойгу, а перед этим угрожал Путин. Я напомню, что 21 сентября он угрожал ядерным оружием Украине и всему миру. Сейчас, как только ситуация у российских войск на херсонском направлении стала ухудшаться, то есть они были вынуждены отойти, треснула их линия обороны под Давыдовым Бродом, а также не решены проблемы с логистикой и обеспечением группировки российских войск на правобережье, начались эти заявления. Сначала - командующего войсками России в Украине Суровикина, который сказал о том, что Украина якобы может готовить определенные теракты в Херсоне с большим количеством жертв и якобы готовится взорвать Каховскую ГЭС. После этого Шойгу совершал телефонный обзвон, совершенно бессмысленно пытаясь обвинить Украину в том, что мы якобы планируем взорвать "грязную бомбу".

Мы можем констатировать, что Россия видит свое далеко неблагоприятное положение. Они понимают, что все-таки, пусть не через несколько дней или неделю, но перспективы потери Херсона сохраняются. И, не имея возможности иным путем исправить эту ситуацию, они начали прибегать к откровенному шантажу и угрозам применения оружия массового уничтожения. В принципе, в мире это понимают и видят, что именно Россия повышает градус эскалации, угрожает и может применить такие виды оружия - то ли устроить теракт на Каховской ГЭС, то ли применить оружие массового уничтожения, то ли ту же "грязную бомбу" с распространением радиоактивных химических веществ, или в будущем даже тактическое ядерное оружие.

Вот этим на самом деле и вызваны такие заявления - россияне, фактически, шантажируют и угрожают применением различных видов оружия массового уничтожения в случае, если украинские войска будут приближаться или непосредственно находиться в Херсоне. И это, фактически, чуть ли не единственный инструмент у РФ для того, чтобы максимально тянуть время (как они думают) и сдерживать контрнаступательные действия украинских войск на юге, оттянуть там свое поражение и в это время пытаться воспользоваться тем, чтобы различным образом устраивать переправы через Днепр для переброски мобилизованных.

А реально есть у России такая бомба, которой они сейчас угрожают? Или это лишь угрозы и они ничем не подкреплены?

Почему нет? У них как раз есть. Дело в том, что у них уже есть ядерное оружие, и сделать "грязную бомбу" для РФ вообще не сложно. Такая бомба может быть начинена, например, радиоактивными заразными веществами, которые вредны для человека, для природы в целом. Она также может быть начинена и отработанным ядерным топливом - при условии соблюдения соответствующих радиологических и технических моментов, это может быть распылено. Россия как производитель ядерного топлива и государство, которое имеет хранилища отработанного ядерного топлива, вполне может себе позволить это сделать. Плюс у россиян есть большое количество авиабомб и снарядов ракет, которыми они могут это распылять на разной территории. Другой вопрос, что даже если бы у Украины и было бы какое-то желание сделать такую бомбу, то это для нас очень сложно. Не забывайте, что мы отказались от ядерного арсенала и отдали последний высокообогащенный уран, у нас нет хранилищ с отработанным ядерным топливом.

Россия забрасывает нам через свои СМИ тезис о том, что якобы в Украине есть какие-то предприятия, где хранятся ядерные отходы, и именно их мы якобы можем применить для того, чтобы сделать "грязную бомбу". Для чего она это делает?

Это из той же истории о биолабораториях НАТО на территории Украины и перелетных птицах. Это абсолютно беспочвенные обвинения. Почему они это делают? Чтобы снять с себя ответственность. Вы же видите - если раньше даже Путин прямо говорил о том, что ядерное оружие может быть применено, то сейчас РФ, очевидно, боится реакции Запада, который уже четко продемонстрировал, что реакция будет. И они пытаются скрытыми способами найти легитимацию, чтобы обвинить Украину. Поэтому и начинают придумывать версии о том, что в Украине якобы есть институты, учреждения, где хранятся ядерные отходы. Мы уже неоднократно видели на примерах, как российские войска пытались нанести удар по некоторым координатам, думая, что там есть какие-то военные объекты, учебные институты, лаборатории, которых уже 30 лет как нет и вместо них там находятся жилые микрорайоны. Поэтому, во-первых, у россиян эта информация устарела, а во-вторых, это откровенные фейки и распространение лжи.

Если гипотетически говорить о том, что Россия применит "грязную бомбу", то где она могла бы ее применить? Потому что раньше, когда россияне захватили Запорожскую АЭС, речь шла именно о ней, а до того - о Чернобыльской АЭС. Есть ли у них цели, которые они могут использовать?

Трудно сказать, потому что если они это делают с привязкой к югу и к Херсону, то не исключено, что угрозы терактов существуют именно там. Одно дело - это ядерное оружие, которое Россия может использовать и выпустить ракеты, потому что здесь их возможности менее ограничены, и другое - "грязная бомба". Тем более стоит понимать, что эта бомба может быть с механизмом - они могут где-то ее оставить и потом привести в детонацию. То есть здесь есть риски для тех оккупированных территорий, которые они контролировали и откуда собираются отходить (или будут отходить под давлением украинских войск). В этом смысле они могут заложить бомбу там, где еще контролируют территории - это очевидно. Возможно, именно это Россия и имеет в виду, когда говорит, что в случае ухода из Херсона, россияне заложат такую взрывчатку и взорвут ее, нанося разрушения и ущерб военным и мирным гражданам, которые там будут. Это - прямой шантаж и угрозы, которые касаются непосредственно Херсона, хотя рисков для других объектов исключать тоже нельзя.

А Каховская ГЭС, кстати, насколько находится под угрозой и могут ли они там прибегнуть к такому шагу?

Пока что она им нужна, видимо, для того, чтобы пробовать через нее перебрасывать какие-то ограниченные поставки оружия - для этого они время от времени ремонтируют мост через плотину. Но нельзя исключать того, что когда российские войска будут вынуждены отойти, они могут ее взорвать. Такие риски существуют, тем более, что сейчас они имеют возможность ее заминировать (информация о том, что это уже сделано, была еще в апреле). То есть понятно, что они могут сделать там все, что угодно - заложить любую взрывчатку, любые мины. И если им действительно потребуется, то и успеют ее взорвать. Именно из-за этих рисков мы обращаемся за помощью ко всему миру, в очередной раз подчеркивая террористическую агрессивную природу российского режима и его войны против Украины. Кроме того, акцентируем внимание на помощи, которую Запад в этой ситуации может оказать Украине - недаром мы вспоминаем о Будапештском меморандуме. Напомню, что мы подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, Украина четко и последовательно придерживается его условий. Подписывая этот договор и делая вклад (пожалуй, самый большой в истории) в мировую безопасность отказом от ядерного оружия, нам давали гарантии защиты. Поэтому правильно, что мы снова об этом вспоминаем, ведь мы снова слышим угрозы от России, еще и в такой террористической манере, и мир должен на них реагировать.

Встречала мысль о том, что "грязная бомба" может быть гипотетически взорвана где-то в воздухе. Какие последствия у такого взрыва могут быть, в зависимости от того, где он произойдет - в воде, в воздухе, на земле. Когда масштабы могут быть самыми серьезными?

Наибольшее поражение происходит при взрыве именно ядерной бомбы. Потому что специфика "грязной бомбы" в отсутствии взрывной волны, которую имеет атомная бомба, вспышки-"гриба", который тоже является смертельным, последствий в виде долговременных кислотных дождей и загрязнения атмосферы. Но она имеет последствия в виде радиоактивного загрязнения, то есть отравление радиоактивными веществами, опасными для жизни, увеличение заболеваний дыхательных путей и летальных случаев, заболеваний кожи, загрязнения атмосферного воздуха вокруг места взрыва, загрязнения воды и других ресурсов. То есть это бомба распыления радиации. Взрыв распыляет радиоактивные вещества и, в зависимости от силы взрыва, на территории возникают опасности радиоактивного заражения. Они меньше по своим последствиям, чем от классической ядерной бомбы, но она опасна, потому что это будет иметь последствия для людей, природы, хоть и на ограниченной территории.

В Минобороны России заявили, что в случае применения "грязной бомбы", поражение достигнет по меньшей мере 1500 километров и может быть поражена территория чуть ли не до Польши. Насколько Россия готова к этому и если заражение произойдет, то заденет ли оно Россию - может ли это ее сдержать?

Они такое озвучивают... Я даже не знаю, какой это силы килотонн должен быть взрыв. Пожалуй, это должна быть одна из самых мощных авиационных бомб (И подозреваю, что не одна), которая только может быть - они есть на вооружении у России, у Украины таких нет - именно она может сдетонировать и повлечь такие последствия. Здесь, возможно, больше расскажут физики-ядерщики, которые этим занимаются профильно и могут дать оценку радиусу поражения. То, что русские угрожают тем, что это может коснуться Европы, возможно стоит считать угрозой не просто "грязной бомбой", а атомной. То есть они угрожают чем-то мощным, и у меня есть сомнения относительно того, что применение одной "грязной бомбы" будет иметь последствия таких масштабов.

При каких условиях Россия может ее применить - есть ли критическая точка, когда россияне для себя решат, что единственный выход - именно такой?

Условия прописывает Путин и его окружение. То, что написано в доктрине РФ, законодательстве, давно игнорируется российским правящим режимом. Поэтому все эти условия пишет исключительно Путин совместно с Шойгу, Патрушевым, Золотовым и другим своим окружением, которые решают когда и как это применить. Пока что западные специалисты, которые мониторят ситуацию, непосредственной подготовки к ядерному удару не наблюдают. По крайней мере, об этом есть сообщения в западных СМИ. Как этим условиям противодействовать? Лишь мощной реакцией Запада - это единственное, что может ограничивать РФ и сделать так, чтобы это оружие вообще никогда не было применено.

А какой именно должна быть эта реакция Запада и могут ли они сработать на опережение? Если, например, будут данные разведки о том, что Россия готова к применению этого оружия?

Реакция Запада уже частично есть, и она работает. Потому что после того, как Запад начал говорить о решительности действий и об уничтожении всех военных объектов РФ в оккупированном Крыму (а я думаю, что также будут уничтожены все военные объекты на оккупированной части Украины и даже на территории Беларуси), это подействовало. Ведь Россия начала смещать дискуссию не в сторону непосредственного применения ядерного оружия, за которое они будут нести ответственность, а в сторону "грязной бомбы" и того, что ее будут применять не они. Они это делают, потому что боятся последствий. Но нужна еще большая реакция, и я думаю, что сейчас и наш МИД, и все другие структуры работают над тем, чтобы давление на Россию был еще больше с позиции того, что это неприемлемо. И что на любые ее террористические действия будет адекватная реакция и ответ - по разным каналам эта информация в тот или иной способ поступает в РФ.

С помощью инструментов, которые принимает Запад сегодня, Россия получает четкие посылы. И военный ответ на действия России будет непременно - мы видим, что НАТО уже проводит в Европе учения по ядерному сдерживанию. Войска НАТО сейчас находятся вблизи границ Украины или Беларуси - в частности, в Румынии. Сейчас еще будет авианосная группа во главе с американским авианосцем "Форт" в Средиземном море. То есть действия продолжаются, сигналы поступают, и это работает. Ключевое то, что по Крыму, я на 99% процентов уверен, будет нанесен удар. И этот сигнал Шойгу, вероятно, тоже слышал уже неоднократно в своих телефонных разговорах.

Если Россия дойдет до той точки, когда будет вынуждена применить "грязную бомбу", насколько это отразится на ходе боевых действий в Украине - насколько это растянет их во времени?

Если рассчитывать на дистанционный военный ответ НАТО, то это будет означать удары по российским военным объектам. Это, возможно, даст нам перспективы ускорения деоккупации украинских территорий. Но это будет иметь и последствия, потому что будет предусматривать потерю самого дорогого - жизни людей (в том числе - мирных граждан). Удастся ли РФ таким образом остановить сопротивление Украины? Думаю, что нет. Ведь тогда какие-то предостережения относительно моральных обязательств Украины, невмешательства НАТО для провокации эскалации, будут сняты. Соответственно, контрмеры против России тоже будут предприняты. С другой стороны, военный потенциал России на оккупированных территориях Украины будет значительно ослаблен, если не уничтожен полностью с помощью ударов НАТО и украинских войск.