Не видят никаких признаков: в США не верят, что Россия планирует применить ядерное оружие в Украине

Эти данные не изменились, несмотря на беспокойство США относительно фальшивых предупреждений РФ об "украинской грязной бомбе".
В Соединенных Штатах не фиксируют никаких признаков того, что Россия решила применить против Украины ядерное, биологическое или химическое оружие, в частности, так называемую "грязную бомбу". Об этом со ссылкой на представителя Вооруженных сил США сообщает агентство Reuters.
"Мы не имеем никаких разведданных, которые указывают на то, что Россия приняла решение о применении ядерного, химического или биологического оружия в Украине, несмотря на беспокойство США относительно фальшивых предупреждений РФ об украинской грязной бомбе", - заявил журналистам чиновник на условиях анонимности.
Как отметили в информагентстве, замечания последовали за телефонными разговорами между министром обороны США и его российским коллегой в воскресенье и разговором в понедельник между высшими американскими и российскими генералами.
Фейк России о "грязной бомбе" в Украине
Министр обороны страны-оккупантки РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. Во время беседы он рассказал им о вымышленном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, ни одной "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме","разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".
Президент Владимир Зеленский предположил, что звонки Шойгу могут быть подготовкой России к провокации и эскалации войны. Украинский гарант подчеркнул, что если кто и может применить ядерное оружие, то это Москва. Зеленский также подчеркнул, что миру следует максимально жестко отреагировать на такие заявления.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу". Генсек подчеркнул, что это просто абсурдно. По его словам, страна-агрессор обычно обвиняет других в преступлениях, которые планирует совершить сама.
Больше новостей о ядерной угрозе РФ:
- "В РФ абсолютный беспредел": Фейгин рассказал, готовится ли Москва к ядерному удару
- Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, ударит ли Путин по Украине тактическим ядерным оружием
- Ядерная угроза и большие потери: астролог сделала угрожающий прогноз для Украины