'Просто абсурд': Столтенберг разнес заявления РФ о подготовке Украиной 'грязной бомбы'

Столтенберг заявил, что утверждения РФ о "грязной бомбе" в Украине являются абсурдными / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу". Генсек подчеркнул, что это просто абсурдно. По его словам, Москва использует эти несправедливые заявления как повод для дальнейшей эскалации войны. Об этом Столтенберг сказал в интервью Politico.

"Абсурдно говорить о том, что Украина использует грязную бомбу на собственной территории, за освобождение которой Киев так рьяно борется", - сказал генсек.

Столтенберг также отметил, что Альянс обеспокоен тем, что риторика России может быть частью давней модели поведения.

"Нас беспокоит то, что это часть модели поведения, которую мы уже видели ранее со стороны России – в Сирии, но также в начале войны, или непосредственно перед началом войны в феврале. Речь идет о том, что Россия обвиняет других в том, что планирует сделать сама", - сказал Столтенберг.

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. В ходе беседы он рассказал им о придуманном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, никакой "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме", "разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может сама готовиться к применению грязной бомбы. Именно поэтому Москва обвиняет в этом Киев.

Президент Владимир Зеленский допустил, что звонки Шойгу могут быть подготовкой России к провокации и эскалации войны.

Миру следует максимально жестко отреагировать на такие заявления. Зеленский подчеркнул, что если кто-то и может применить ядерное оружие, то это Москва.

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