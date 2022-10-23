Во Франции жестко ответили на заявление Шойгу о "грязной бомбе"

Шойгу высказался о "грязной бомбе" / скриншот

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках сегодняшних телефонных звонков европейским коллегам провел переговоры с французским министром Себастьеном Лекорню.

Как сообщает France 24, Лекорню провел переговоры со своим российским коллегой, на которых подтвердил стремление Парижа к мирному урегулированию военного конфликта в Украине. Он также призвал собеседника найти мирное решение.

По словам Лекорню, Шойгу и ему заявил об опасениях того, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу". Однако французская сторона отказывается втягиваться в какую-либо форму эскалации, особенно в отношении ядерных угроз.

Министр добавил, что планирует вскоре провести переговоры с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Что такое "грязная бомба"

Грязная бомба или радиологическое рассеивающее устройство (РРП) — возможное радиологическое оружие, совмещающее в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.

Целью оружия является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом, в первую очередь, для усложнения пребывания в этой зоне гражданских лиц.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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