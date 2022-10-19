УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Риск ядерного удара РФ по Украине низкий, но НАТО готовится к любому сценарию - Столтенберг

19 октября 2022, 07:27

Ядерная риторика, исходящая от Москвы и лично диктатора Путина, "опасна и безумна, поэтому эти угрозы должны восприниматься серьезно", считает Столтенберг.

Столтенберг, Путин, ядерное оружие
Столтенберг прокомментировал риски применения Путиным ядерного оружия / Фото УНИАН, Reuters, ua.depositphotos.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс считает низкой вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой. При этом он предупредил Кремль о тяжелых последствиях.

По его словам, на данный момент НАТО не видит никаких изменений в ядерном позиционировании или готовности Кремля, но продолжает постоянный мониторинг, так как ядерная риторика, исходящая от Москвы и лично Путина, "опасна и безумна, поэтому эти угрозы должны восприниматься серьезно".

"Риск использования Россией ядерного оружия против Украины низкий. Но, безусловно, потенциальный удар и последствия такого шага могут быть настолько велики, что мы должны воспринимать это очень серьезно. Мы четко доводим до Москвы, что будут тяжелые последствия для самой РФ, если они используют ядерное оружие в Украине", – сказал Столтенберг во время виртуального выступления на Берлинском форуме по внешней политике.

Генсекретарь НАТО считает, что Москва своей ядерной риторикой пытается запугать союзников и заставить их отказаться от поддержки Украины. Альянс должен быть готов к любому сценарию.

"Мы не можем позволить себя запугать или поддаться на шантаж и ядерную риторику. Если Путин выиграет в Украине, это пошлет очень опасное послание всем авторитарным лидерам: мол, если они используют грубую военную силу, нарушат международное право, то смогут достичь своих целей. Это сделает нас более уязвимыми, а мир – опаснее. Поэтому мы должны учитывать все риски этого конфликта, но также то, что риск, если позволить Путину победить, был бы гораздо больше", – подчеркнул дипломат.

Он отказался конкретизировать, каким именно может быть ответ НАТО, если Кремль решится воспользоваться ядерным оружием.

"Это зависит от того, какой будет эта атака, от обстоятельств и контекста. Но мы никогда не будем отдавать предпочтение потенциальному нападающему, информируя его, как точно мы намерены отвечать. Россияне знают, что последствия будут тяжелыми, и мы повторяли это послание несколько раз в течение прошлых недель", – объяснил Столтенберг.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды использовал риторику с угрозами применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания "документов" об аннексии территорий Украины.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал украинский гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заметил, что если Путин сделает хотя бы шаг к тому, чтобы задействовать ядерное оружие, мир моментально отреагирует. Россия в подобном случае столкнется с мгновенным крахом. Путин уже об этом предупрежден.

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что если Россия нанесет ядерный удар по Украине, США и их союзники по НАТО ответят Кремлю, но применять ядерное оружие в ответ не будут. Вместо этого страны-партнеры Киева "выведут из строя все регулярные российские силы, которые смогут увидеть и опознать на поле боя" в Украине. В том числе – в Крыму и Черном море.

Другие новости:

война в Украине НАТО ядерное оружие ООН ядерная война Йенс Столтенберг новости Украины и мира война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:27

Риск ядерного удара РФ по Украине низкий, но НАТО готовится к любому сценарию - Столтенберг

06:36

В ОП отреагировали на заявление Суровикина о "непростых решениях" на Херсонщине

06:22

Что будет с критической инфраструктурой Украинымнение

06:00

С Ираном Россия не выиграет войну, но из-за их альянса может начаться Третья мировая – Яременко

05:32

Ждать ли арктического Армагеддона: украинцы узнали аномальный прогноз до весныВидео

Реклама
05:20

Почему телевизор никогда нельзя ставить в спальне: 3 вещи, которые приводят к бедностиВидео

05:00

Путин стал военным преступником и "сдулся", скоро он будет токсичным даже для Лукашенко – ГудковВидео

04:00

"Он будет гореть в аду": Бритни Спирс думала, что отец "пытался убить" ее во время опекунства

03:56

"У неё даже челюсть не двигается": пьяная Волочкова в пижаме вызвала отвращение у россиян

03:20

Бомбезная закуска, которую сметают со стола: бюджетный рецептВидео

03:16

Надежда Мейхер случайно засветила пышные ягодицы без трусиков

02:45

Картофель - "убийца" мозга: в чем реальная польза и вред продукта

02:15

"РФ ждет крах": в ГУР объяснили, когда в России "поднимется улица"Видео

01:33

Украину накроют снег и морозы: где и когда испортится погодаВидео

00:51

Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь годВидео

18 октября, вторник
23:56

"Пошли на поклон в Тегеран": Зеленский рассказал о позорном поступке РоссииВидео

23:43

Под Херсоном очень горячо: Арестович рассказал, какие "непростые решения" готовят оккупантыВидео

23:11

Синоптики рассказали, когда в Украину окончательно придет холодинаВидео

22:59

Ракетный террор РФ: астролог предупредила об обстреле городов и назвала датыВидео

22:48

"Я для них враг": украинский актер из России пожаловался на родителей, живущих в Украине

Реклама
22:43

Столтенберг странно высказался о вступлении Украины в НАТОВидео

22:12

В Башкирии партизаны объявили войну "прихвостням Путина" и готовят выход из состава РФВидео

21:56

ВСУ готовят наступление: в Херсоне оккупанты в панике собираются вывозить людейВидео

21:52

Дочь Шойгу могут лишить европейского гражданства

21:48

Путину грозят бунты, если поражения в Украине продолжатся в 2023 году – ReutersВидео

21:29

"На Донбассе ситуация очень тяжелая": в Минобороны рассказали об эпицентре боевВидео

21:19

"Армия Путина пустая": генерал США указал на важный нюансВидео

21:16

Звезда Женского квартала рассказала об отъезде Винника за границу: "Может быть таким непорядочным"

20:55

"Не исключены непростые решения": у Шойгу намекнули на подготовку "сдачи" ХерсонаВидео

20:41

Когда уже нет сил терпеть: как избавится от изжоги не выходя из дома

20:36

На заседании Совбеза Путин может объявить военное положение и закрыть границу – ХодорковскийВидео

20:28

Кошельки украинцев "худеют": цены на подсолнечное масло в Украине стали рекорднымиВидео

20:10

Приметы на 20 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беда не пришлаВидео

19:58

Встреча Зеленского с Путиным в Турции: у Эрдогана назвали главное условиеВидео

19:57

Евровидение-2023: две страны отказались ехать в Ливерпуль на конкурс

19:56

Жданов заявил, что ВСУ будут иметь важное преимущество на передовой

19:35

В Черкассах 62-летней коллаборантке суд дал 10 лет тюрьмы за призывы бомбить города УкраиныВидео

19:24

Журналисты вспомнили все скандалы с участием Павелко, который собирается в третий раз возглавить УАФ

19:24

В списках счастливчиков: 4 знака зодиака ждет большая удача до конца 2022 годаВидео

19:18

Через год вы Украину не узнаетемнение

Реклама
19:15

Самый красивый шоколадный маникюр осень 2022, который подходит под всё и выглядит дорогоФото

19:01

На Украину налетит мощный снежный циклон: синоптики предупредили о приходе морозовВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 19 октября 2022: Овнам – пророчество, Тельцам – хорошие новости, Весам – неожиданностьВидео

18:59

ВСУ получат сотни станций: НАТО вооружит Украину средствами борьбы с дронамиВидео

18:57

Иран даст РФ ракеты и дроны для убийства украинцев, но не считает себя виновным – ReutersВидео

18:50

"Рух" мог получить деньги от "Шахтера" в случае непроигрыша "Днепру-1" - СМИ

18:33

Правоохранительные органы вручили подозрение вице-президенту УАФ Записоцкому

18:30

На Западе дали прогноз развала РФ и смерти Путина после победы УкраиныВидео

18:28

Бронемашины Dingo, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и антидроны: ФРГ готовит мощный пакет помощи УкраинеВидео

18:21

Как правильно стирать шерстяной свитер: 7 золотых правил и когда стиральная машинка – это "зло"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять