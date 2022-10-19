Риск ядерного удара РФ по Украине низкий, но НАТО готовится к любому сценарию - Столтенберг

Столтенберг прокомментировал риски применения Путиным ядерного оружия / Фото УНИАН, Reuters, ua.depositphotos.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс считает низкой вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой. При этом он предупредил Кремль о тяжелых последствиях.

По его словам, на данный момент НАТО не видит никаких изменений в ядерном позиционировании или готовности Кремля, но продолжает постоянный мониторинг, так как ядерная риторика, исходящая от Москвы и лично Путина, "опасна и безумна, поэтому эти угрозы должны восприниматься серьезно".

"Риск использования Россией ядерного оружия против Украины низкий. Но, безусловно, потенциальный удар и последствия такого шага могут быть настолько велики, что мы должны воспринимать это очень серьезно. Мы четко доводим до Москвы, что будут тяжелые последствия для самой РФ, если они используют ядерное оружие в Украине", – сказал Столтенберг во время виртуального выступления на Берлинском форуме по внешней политике.

Генсекретарь НАТО считает, что Москва своей ядерной риторикой пытается запугать союзников и заставить их отказаться от поддержки Украины. Альянс должен быть готов к любому сценарию.

"Мы не можем позволить себя запугать или поддаться на шантаж и ядерную риторику. Если Путин выиграет в Украине, это пошлет очень опасное послание всем авторитарным лидерам: мол, если они используют грубую военную силу, нарушат международное право, то смогут достичь своих целей. Это сделает нас более уязвимыми, а мир – опаснее. Поэтому мы должны учитывать все риски этого конфликта, но также то, что риск, если позволить Путину победить, был бы гораздо больше", – подчеркнул дипломат.

Он отказался конкретизировать, каким именно может быть ответ НАТО, если Кремль решится воспользоваться ядерным оружием.

"Это зависит от того, какой будет эта атака, от обстоятельств и контекста. Но мы никогда не будем отдавать предпочтение потенциальному нападающему, информируя его, как точно мы намерены отвечать. Россияне знают, что последствия будут тяжелыми, и мы повторяли это послание несколько раз в течение прошлых недель", – объяснил Столтенберг.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды использовал риторику с угрозами применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания "документов" об аннексии территорий Украины.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал украинский гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заметил, что если Путин сделает хотя бы шаг к тому, чтобы задействовать ядерное оружие, мир моментально отреагирует. Россия в подобном случае столкнется с мгновенным крахом. Путин уже об этом предупрежден.

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что если Россия нанесет ядерный удар по Украине, США и их союзники по НАТО ответят Кремлю, но применять ядерное оружие в ответ не будут. Вместо этого страны-партнеры Киева "выведут из строя все регулярные российские силы, которые смогут увидеть и опознать на поле боя" в Украине. В том числе – в Крыму и Черном море.

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