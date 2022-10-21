Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, ударит ли Путин по Украине тактическим ядерным оружием

Владимир Путин и Илья Пономарев / https://ua.depositphotos.com

Илья Пономарев, российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы РФ 2007-2016 годов, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде оценил вероятность применения путинским режимом тактического ядерного оружия против Украины как невысокую.

"Вероятность этого не высока, поскольку применение ядерного оружия ничего не даст в военном плане, а вот рисков для Путина создаст очень много. Сейчас он в категории международного изгоя и негодяя, но, тем не менее, руководителя одной из крупных стран, а после применения любого оружия массового поражения он превратится в Бен Ладена – законную цель, за которой будут охотиться разные подразделения спецназа и т.д. Путин не может этого не понимать", ‒ говорит он.

Как считает Пономарев, Путин, скорее всего, будет продолжать ядерный шантаж ‒ вплоть до проведения учений с использованием атомных бомб.

"Конечно, загнанный в угол человек может сделать что угодно, но вряд ли Путин воспринимает себя таковым, когда украинская армия наступает на фронтах. Так он почувствует себя, когда подразделения будут в Москве. Но кого он будет бомбить, когда мы будем в Москве – Москву же только? Поэтому я думаю, что Путин будет много угрожать ядерным оружием, шантажировать, возможно, проведет ядерные испытания на Новой Земле или даже учудит их в Чёрном море, чтобы продемонстрировать свою решимость. Но применить его на поле боя вряд ли решится, вероятность этого крайне мала", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Грабский заявил в эфире единого телемарафона о том, что угрозы российского диктатора Владимира Путина использовать ядерное оружие в войне против Украины – не более чем блеф.

"Это исключительно политическая игра. Самый простой пример, чтобы остановить эти разговоры – Россия за всю историю своего существования как РФ ни разу не проводила испытания ядерного оружия. Вообще никогда. Все эти разговоры о перемещении ядерных объектов звучат как ядерный блеф", – утверждает Грабский.

До того российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

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