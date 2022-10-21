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"В РФ абсолютный беспредел": Фейгин рассказал, готовится ли Москва к ядерному удару

21 октября 2022, 12:40

Соблюдение международных правил и законов – это настолько смешно для Кремля, что они это даже не обсуждают.

'В РФ абсолютный беспредел': Фейгин рассказал, готовится ли Москва к ядерному удару
Фейгин заявил, что Кремлю безразлично на все международные правила / УНИАН

В России согласно закону о военном положении президент должен официально уведомить ООН об отступлении от всех обязательств по международным договорам. Это можно расценивать как подготовку Москвы к очередным радикальным действиям, в частности, и в ядерном направлении. Об этом рассказал российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин в интервью Главреду.

"В целом ничего нельзя исключать. Мы были бы слишком опрометчивыми, если бы сказали, что нет, это дальше не пойдет. За эти восемь месяцев мы видели, как все зашло очень далеко. Поэтому исключать нельзя, но самое последнее, что беспокоит Путина в этом смысле, если он и решится на какой-то ядерный шаг - это реакция ООН и чего-то, с ней связанного. Должен ли он придерживаться международного права, обязательств и декларации в соответствии со статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН - это последнее, что его беспокоит", - рассказал Фейгин.

По его словам, российского диктатора больше всего беспокоит собственная безопасность, а также победа в этой войне, чтобы и в дальнейшем продлить срок своего пребывания у власти. В то же время соблюдение международных правил и законов – это настолько смешно для Кремля, что они это даже не обсуждают. Им просто безразлично.

Как отметил Фейгин, многие из наблюдателей за пределами России просто не могут понять такое тотальное попрание правил. Для них это просто дико. Правозащитник также обратил внимание на то, что ранее Украину обвиняли в том, что в нашем государстве несовершенный правовой режим, однако в России все гораздо хуже.

"Вы не представляете, насколько Украина разительно отличается относительно правовой защиты от России. Территория России в нынешнем виде – это абсолютный беспредел. То, что там людей на улицах не убивают и не едят – это лишь вопрос дискредитационного производства, мол, да пока не надо. Ведь все правовые вопросы находятся на последнем месте", - резюмировал российский оппозиционер.

Путин ввел "военное положение"

19 октября глава кремля Владимир Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины. В соответствии с изданным указом, его ввели в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

При этом ряду силовых структур РФ российский диктатор поручил в трехдневный срок "представить предложения по мерам, применяемым на территориях, на которых введено военное положение".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал введение Владимиром Путиным "военного положения" на захваченных территориях Украины. Он подчеркнул, что решение Путина является подготовкой к массовой депортации украинского населения.

Российский журналист Александр Невзоров, выступающий против войны в Украине, также прокомментировал решение кремлевского диктатора Владимира Путина ввести "военное положение". Как отметил Невзоров, Путин - это "существо, которое не имеет никакого представления о том, как расхлебывать ту кровавую кашу, которую оно заварило под влиянием галлюцинаций и наглости".

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