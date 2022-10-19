'Произвол дураков': Невзоров прокомментировал 'указ' Путина о 'военном положении'

Невзоров прокомментировал "указ" Путина о "военном положении" на оккупированных территориях Украины / Radiokp

Российский журналист Александр Невзоров, который выступает против войны в Украине, прокомментировал решение кремлевского диктатора Владимира Путина ввести "военное положение" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Как отметил Невзоров в Telegram, Путин - это "существо, не имеющее никакого представления о том, как расхлебывать ту кровавую кашу, которую оно заварило под влиянием галлюцинаций и наглости".

По его словам, внедрение "военного положения" является бессмысленной мерой, которая никак не меняет ситуацию. Просто Путин "методом тыка" пытается влиять на непонятные и незнакомые ему процессы.

"Это еще одна глупость, которая доказывает, что президент России, как минимум, профнепригоден. Путин просто не знает, что ему делать и перебирает формальные приемчики. Ничего нового в этом объявлении нет: военная цензура, произвол дураков, право власти на любое беззаконие – все это существовало и без сегодняшних деклараций. Обсуждать это скучно", - написал журналист.

Аннексия Россией украинских территорий

30 сентября после проведения фейковых псевдореферендумов президент РФ объявил об аннексии оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационными "властями".

Государственная дума РФ на внеочередном заседании во вторник, 3 октября, одобрила незаконную аннексию захваченных оккупантами территорий четырех областей, а 4 октября аннексию ратифицировал Совет Федерации.

5 октября Путин окончательно утвердил аннексию территорий Украины, подписав законы о так называемом "вхождении" в состав России оккупированных районов четырех украинских областей.

19 октября стало известно, что Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины. В соответствии с изданным указом, его введут с полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

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