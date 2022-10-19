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В ОП ответили на введение Путиным "военного положения" в захваченных областях Украины

19 октября 2022, 16:34

Решения Владимира Путина являются ничем иным, как псевдолегализацией мародерства, подчеркнул Михаил Подоляк.

Подоляк, Путин
Михаил Подоляк прокомментировал решение Владимира Путина / УНИАН

Введение Россией "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Решения Владимира Путина являются ничем иным, как псевдолегализацией мародерства, однако это никак не повлияет на дальнейшее освобождение наших земель, написал он в Twitter.

Советник главы ОП также не исключил, что оккупанты могут готовиться к новому отступлению с оккупированных территорий, которые называют "перегруппировкой".

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - заявил Подоляк.

подоляк

Путин ввел "военное положение"

Напомним, ранее Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины.

В соответствии с изданным указом, его введут с полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

При этом ряду силовых структур РФ российский диктатор поручил в трехдневный срок "представить предложения по мерам, применяемым на территориях, на которых введено военное положение".

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военное положение Владимир Путин Михаил Подоляк война России и Украины
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