Путину нужно перемирие любой ценой: Жданов рассказал о новой тактике диктатора

Жданов рассказал о новой тактике диктатора Путина / скриншот

Российские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины с целью любой ценой достичь перемирия.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире "Лучшее Радио Израиль" объяснил, что диктатору нужны переговоры для установления перемирия из-за проблем в войне.

"Путин готовит переговорную позицию для себя. Ему во что бы то ни стало нужно перемирие, прекращение огня любой ценой. Он будет добиваться этого всеми доступными ему средствами и силами. Потому что мобилизация не спасает, мобилизованные несут огромные потери, и это только увеличивает количество потерь на линии фронта. Наши войска хоть и медленно, но упорно продвигаются вперед", – объяснил Жданов.

По словам эксперта, из-за этого Путин и изменил тактику ведения войны в Украине.

"Он назначил нового командующего Суровикина. Он еще и командующий воздушно-морскими силами России, никто его с этой должности не снимал. И он сразу ввел свои любимые методы – то, что он применял в Алеппо. Единственное, здесь он ковровых бомбардировок устроить не может, зато ракетные удары и удары дронами-беспилотниками – они у него в приоритете", – рассказал Жданов.

Удары по Украине иранскими дронами-камикадзе

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе моделей Shahed. Несколько "прилетов" дронов со взрывами были зафиксированы в Шевченковском районе города. Один из дронов разрушил жилой дом. Из-под развалин достали тела четырех человек. Более 16 семей остались без квартир.

Вечером 17 октября жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Позже сообщалось о пролете дронов под Киевом и взрывах.

Утром 18 октября также были "прилеты" по Киеву. Взрывы прогремели на левом берегу. Сообщалось, что 3 ракеты ударили в объект энергообеспечения.

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