Как Путин будет мстить за Херсон и когда ждать тотального военного положения в РФ: интервью с Фейгиным

Путин хочет снизить градус возмущения в российском обществе - Марк Фейгин / Коллаж УНИАН

На фоне сообщений о вероятном отступлении российских войск из Херсона, Владимир Путин 19 октября объявил о введении военного положения в четырех оккупированных Россией регионах Украины.

В соответствии с изданным указом, так называемые "губернаторы", которых захватчики поставили руководить в оккупированных частях указанных областей, теперь "получат дополнительные полномочия", чтобы якобы "обеспечивать безопасность в регионах". На какой именно срок вводится так называемое военное положение, у Путина уточнять не стали.

В интервью Главреду российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин рассказал, зачем Путину необходимо военное положение в захваченных регионах и как это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Путин ввел военное положение в четырех оккупированных областях. Какова его цель? Потому что это не вся Россия, а только области, которые недавно Путин "присоединил" к РФ. Для чего это сделано?

Там еще и желтый уровень введен в ряде приграничных регионов, то есть до 9 получается. Поэтому я бы сказал, что это такая тестовая версия. Совершенно очевидно, что и без этого военное положение в этих четырех областях было, поскольку они находятся в зоне военного конфликта. И на самом деле во многом это ничего не изменило. В основном этот режим и так там существовал. Путин сам в своем выступлении об этом оговорился - мол, там же было военное положение, предполагая под этим военное положение Украины. Соответственно, мы принимаем это своим решением, а Совет Федерации - утверждает и так далее.

Я думаю, что главным здесь является выселение людей оттуда в принудительном порядке, что предполагает военное положение. Потому что мы не знаем, чем закончится война, хотя допускаем, что это будет победа Украины. Но если в планах Кремля сохранить за собой эти территории, то украинцы, которые там жили, туда уже не вернутся. Они будут вытряхивать нелояльное население из квартир, особенно - на правом берегу Днепра, который сейчас находится в зоне боев. И заселять, как это было и в других местах, отчасти и в Крыму, лояльным населением. Но об этом можно будет судить, только когда прекратятся военные действия на этих территориях. В принципе Запорожье и Херсон, тем более, что это территории рядом с морем, находятся в зоне интересов Кремля. И, конечно, все побережье до Крыма - это зона, которая точно должна заселяться лояльным населением дабы исключить возможность партизанских действий. Потому что Путин же говорит о том, что там проводятся теракты и уж точно они проводятся не только с территории Украины, но у внутри самих оккупированных территорий.

Этот режим [военного положения] фактически предполагает ограничение передвижения, блокпосты, принудительное выселение (а оно там будет повсеместным в территориях правого берега точно). Я не знаю, насколько у них будут для этого возможности, но указ это, в принципе, предусматривает. Как и другие меры - изъятие имущества, автотранспортных средств и много чего еще. Плюс в зоне конфликта, особенно там, где близко к линии фронта, можно осуществлять мобилизацию мужского населения, которое остается на этих оккупированных территориях. Граждан Украины, которые теперь уже живут на так называемой российской территории, призвать затруднительно, но если их переселить на левый берег Днепра, а еще лучше - внутрь самой России, то оттуда это сделать будет легче.

То есть все-таки Путин таким образом решает вопрос недобора по мобилизации?

Я думаю, что неофиты, граждане Украины, в этом плане находятся в зоне риска. Мы это видели на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, где мобилизация вообще никогда не останавливалась.

А что касается новых территорий, то там всегда были какие-то опасения. Наберешь много людей - они развернут автоматы. А так их можно просеять и по чуть-чуть куда-то добавлять на линию фронта - на Донбассе и так далее. А то и вообще с севера пустить, ведь они же с территории России "поплывут". Так что, думаю, и эта цель тоже, несомненно, ставится. Но все эти цели - побочные. В конечном итоге их задача если не удержать правый берег, то разрушить все, что там останется.

Путин уточнил, что ВП действовало в этих регионах и ранее, но теперь его нужно ввести согласно российскому законодательству. Что это значит, учитывая, что в РФ война официально даже не объявлена?

В Кремле на этот счет, в общем-то, не рефлексируют. Да, она не объявлена, но вообще и с чего тогда мобилизация объявляется?! Частичная она или какая-то еще, но вы с кем воюете? Мы проводим "спецоперацию", но почему ее надо было проводить силами чуть ли не всей части мужского населения страны, если есть профессиональная армия? Знаете, при Сталине война же тоже началась с участия огромной пятимиллионной советской армии (тогда она называлась Красной), но в первые дни войны ее абсолютно разрушили. Понятно, что была объявлена война и, соответственно, через несколько дней была объявлена всеобщая мобилизация, но сил регулярной армии должно было хватить для того, чтобы не использовать гражданское население. Только из-за того, что армия в начале войны очень плохо воевала, и были чудовищные потери, гигантские сдачи в плен (я имею в виду регулярную армию, которая в первые месяцы показала свою небоеспособность в сравнении с Вермахтом), тогда тоже прибегли ко всеобщей мобилизации.

Сейчас ситуация такова, что путинская армия тоже показала свою низкую боеспособность. Можно по этому поводу много рассуждать, но он уже не обходится без населения. C другой стороны, Путин мучается тем, что если он объявит военное положение на всей территории, народ может взвыть, если не сможет передвигаться между регионами. Хотя по факту они уже это делают, ведь как передвигаться, если ты приписан к военкомату и тебе нужно находиться по месту предписания. То есть граждане разделены по категориям и, соответственно, уже и без того ограничено передвижение. И необязательно это манифестировать на законодательном уровне. Поэтому он медленно подбирается к военному положению по всей территории России для того, чтобы меньше церемониться и держать под контролем население, которое может возмутиться при каких-то обстоятельствах. Это очень большая ошибка и заблуждение думать, что там кто-то думает о соответствии правового статуса.

У меня вопрос в том, каковы мотивы тогда? Если Путин подбирается, как вы сказали, к введению военного положения по сути на всей территории страны, к чему он готовится - он хочет объявить войну, а не "спецоперацию"?

Дело не в объявлениях. По факту "спецоперация" - это та же война. Это все понимают, это не борьба терминов. Я не думаю, что есть на свете дураки, особенно из тех, которых сейчас мобилизуют. Да, наверное не все осознают масштабы, но они же не едут в теннис играть и развлекаться на лобби - все понимают, что это полноценная война. Для Путина это - попытка все время уклоняться от каких-то больших декларированных решений, чтобы не делать страшным этот процесс и как-то снизить внешний эффект от него. Он всегда так делал, пытался по чуть-чуть, бочком, чтобы выйти на это без раздражения населения. Ровно отсюда сейчас они объявляют, что в Москве и московском регионе частичная мобилизация закончилась. Но где же она закончилась - в военкоматы продолжают вызывать, рассылают повестки, беседуют с потенциально мобилизуемыми. Ничего не остановилось - может быть внешне они и уберут патрули с улиц (пока непонятно, уберут или нет, но я это допускаю), не будут хватать в метро, но это не значит, что мобилизация прекратится. То есть просто нужно немножко снизить градус, чтобы население не сильно бунтовало. То же самое, что произошло на Северном Кавказе, в том же Дагестане, где поначалу были митинги. Там же тоже остановили процесс, и накал потихоньку снижается.

Потому Путин этими короткими перебежками и токсическими шагами пытается не накалять ситуацию до предела одномоментно. То есть всегда происходит какое-то действие, люди попадают в кататоническое состояние, а потом мягкий, как на салазках, съезд вниз. Мол, не все так страшно - это же частичная, а не всеобщая мобилизация, военное положение, но не во всей России. Потому с этой точки зрения это не более, чем маневр.

Что может означать режим среднего реагирования в Крыму и приграничных областях? Чего нам от этого ждать?

По сути этот желтый уровень угрозы - это то же самое военное положение. Просто оно дает больше полномочий. Он же прямо сказал главам регионов создавать штабы и так далее. Вот посчитают они, что нужно ввести комендантский час и введут. Потому на самом деле это - способ сделать не страшным страшное. Желтый уровень угрозы значит, что будут досматривать, будут блокпосты, лишние вызовы, попытка работать с населением по части потенциальной мобилизации в этих областях. Будет все то же самое. Но там, где идут боевые действия и рвутся снаряды, все будет по-другому и жестче. А в этих регионах будет более мягкая версия.

Согласно закону о ВП РФ, Путин должен будет официально уведомить ООН об отступлении от обязательств по международным договорам. Можно ли это расценивать как подготовку Москвы к очередным радикальным действиям, например, в ядерном направлении?

Вообще ничего нельзя исключать. Мы были бы слишком опрометчивы, если бы сказали, что нет, это дальше не пойдет. За эти восемь месяцев мы видели, как все зашло очень далеко. Поэтому исключать нельзя, но самое последнее, что беспокоит Путина в этом смысле, если уж он и решится на какой-то ядерный шаг - это реакция ООН и чего-то, с ней связанного. Должен ли он соблюдать международное право, обязательства и декларации в соответствии со статусом постоянного члена Совбеза ООН - это самое последнее, что его беспокоит. Его больше беспокоит собственная безопасность, а также победа в этой войне дабы длить и длить срок своего пребывания у власти. А соблюдение международных правил и законов - это настолько смешно, что в Кремле этого даже не обсуждают, им это безразлично. Поэтому МИД РФ что-то напишет, пошлет, а не пошлет - и ладно. То есть это абсолютно не значащая вещь. В этом и проблема, что многие из наблюдателей не из России не могут понять такого пренебрежения правом - для них это диковато. Даже для Украины, которую в чем только не обвиняли (например, что у нее турбулентный правовой режим и она несовершенна). Но вы не представляете, насколько Украина разительно отличается по части правовой защиты от России.

Территория России в нынешнем виде - это абсолютное беззаконие. То, что там людей на улицах не убивают и не едят - это только вопрос дискредитационного производства, мол, так пока не надо. Ведь все правовые вопросы находятся на самом последнем месте.

Чтобы подвести итог, как вы считаете, насколько военное положение повлияет на ход боевых действий? Насколько оно их ужесточит на том же Херсонском направлении - чего ждать дальше?

С точки зрения боевых действий, я думаю, что оно ничего не изменит. Если ВСУ имеет план по деоккупации Херсона и всего правого берега, они будут это делать, что им помешает?Особенно если население из этих городов будет фактически принудительно выселено и отправлено на левый берег, а, возможно, и дальше - коллаборанты же не зря говорят, что можно и в регионы внутрь РФ уехать и решать вопросы. А мы знаем, как россияне решают вопросы - селят в общежития, землянки, по-разному попадается. И живут люди совсем не так, как с бахчами и морем - этого не будет. И все это может повлиять на то, что более бесцеремонно будут рушить города. Понимаете, Путин и так не слишком церемонился. Но если ты отправил население, то можно без оглядки воевать в самом Херсоне и говорить: "Мы всех выселили, а кто не уехал, то уж сами виноваты".