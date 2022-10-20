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Глава МИД Эстонии послал кремлевского диктатора Путина в ад

20 октября 2022, 16:03

Рейнсалу выступил за предоставление Украине большего количества военной техники, а также призвал ввести более жесткие санкции против России.

Глава МИД Эстонии послал кремлевского диктатора Путина в ад
Глава МИД Эстонии послал Путина в ад / ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что не хотел бы видеть кремлевского диктатора Владимира Путина в тюрьме. По его словам, у Путина есть только одна дорога – в ад. Об этом он заявил в комментарии изданию Deutsche Welle.

Так, журналистка задала эстонскому министру вопрос: "Хотели бы вы увидеть Путина в тюрьме?". На это Рейнсалу коротко ответил: "В аду".

Также глава эстонского МИД заявил, что Германии и странам Запада стоит нарастить усилия по поставкам оборонной техники Украине, а также ввести более жесткие санкции против страны-агрессора России.

Глава МИД Эстонии послал кремлевского диктатора Путина в ад
Рейнсалу хочет видеть Путина в аду / скриншот

"Война России - это геноцид в Украине. Путин не делает из этого секрета. Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока у власти путинский режим", - подчеркнул Рейнсалу.

Позиция Эстонии по войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения Эстония всячески поддерживает Украину в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Так, недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Европы помочь Украине защитить себя, поскольку в противном случае ни одно государство больше не сможет чувствовать себя в безопасности.

Каллас напомнила о вторжении РФ в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году. По ее словам, "было ошибкой" не наказать Россию за ее агрессию в те периоды.

Кроме того, 18 октября парламент Эстонии признал Российскую Федерацию государством-террористом и осудил аннексию Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Законодательный орган власти призвал расследовать военные преступления России, исключить страну-агресора из международного сообщества и увеличить помощь Украине, территориальная целостность которой является бесспорной.

Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что война России против украинского государства должна как можно быстрее завершиться победой Вооруженных сил Украины. Лаанет заявил, что войну нужно закончить не дипломатией. Россиян нужно просто выбить с территории Украины.

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