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"Почему мы тянем?": в Эстонии сказали, как быстро закончить войну в Украине

25 мая 2022, 17:33

Министр обороны Эстонии призвал все государства не стоять в стороне и указал, каким образом они могут приблизить победу Украины в войне.

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В Эстонии сказали, как быстро закончить войну в Украине/ Минобороны Украины, Twitter @DedonderLudivin

Война России против Украинского государства должна как можно быстрее завершиться победой Вооруженных сил Украины. Сейчас западные лидеры уверены в победе ВСУ над армией РФ.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, сообщает ERR. Однако, по его словам, другие государства могут приблизить победу Украины – для этого ей нужно предоставлять больше необходимого для защиты оружия.

"Если все западные союзники заявляют, что Украина должна выиграть эту войну, то для меня вопрос в том, чего мы тогда тянем? Мы должны обеспечить достаточную подготовку, достаточный объем систем вооружения, чтобы было как можно меньше погибших среди мирного населения. То есть нужно как можно быстрее закончить эту войну. Не дипломатией. Россиян нужно просто выбить с территории Украины", – сказал Лаанет.

Он отметил, что уверен в победе Украины, но западные государства должны помочь ей в этом. По словам Лаанета, Украина уже победитель в этой войне. Украинцы продемонстрировали невероятный моральный дух и стойкость.

"Во-вторых, Запад наконец понял, что Украина воюет не только за себя, но и за весь Запад, включая нас. И в-третьих, конечно, российская армия во главе Путиным сделала много просчетов перед войной", – отметил министр обороны Эстонии.

Ранее в украинской разведке отмечали, что у страны-агрессора РФ заканчиваются запасы высокоточного оружия, поэтому российским войскам приходится менять тактику. Россия уже использовала 60% высокоточного оружия.

Также ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

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