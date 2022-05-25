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Возможно повторное вторжение: РФ стягивает войска и технику к границе с Севером Украины – WP

25 мая 2022, 15:59

Россияне обстреливают украинские войска в нескольких областях через границу с территории РФ.

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РФ стягивает войска и технику к границе с Севером Украины/ Reuters

Россия снова стягивает свои войска и технику к границе с северными областями Украины за почти два месяца после того, как украинские военные выгнали их из того направления и оттеснили на российскую территорию.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post. В издании отметили, что военные действия России против северных регионов Украины отличаются от тех, которые происходят в других регионах нашего государства. Так, россиянам не удалось закрепиться на Севере, поэтому они обстреливают приграничные территории, находясь на территории РФ.

Отмечается, что это трансграничная война, ведь российские захватчики постоянно ведут обстрелы через границу по украинским населенным пунктам.

По словам командира подразделения, который патрулирует границу, Сергея Хоменко, граница уже никогда не будет прежней – если раньше там был только танковый ров, то, принимая во внимание все последние события, территорию также придется заминировать.

Рашисти покинули Черниговскую область семь недель назад, и уже многие жители региона вернулись домой. Однако расслабляться еще рано, говорят украинские военные. Ведь каждый день в области падает от 2 до 8 снарядов, выпущенных российскими оккупантами.

Как отметил заместитель командующего Пограничными войсками области Александр Вадовский, возможно повторное вторжение россиян на территорию региона.

"В любом случае мы готовимся к возможному повторному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. [У русских] нет понятия о правилах ведения боя", – сказал Вадовский.

Напомним, глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай опроверг распространяемую в СМИ информацию о том, что трасса "Лисичанск-Бахмут" якобы перекрыта российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

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