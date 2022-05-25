Путин дал команду принуждать украинцев к гражданству РФ: замахнулся на Херсонщину и Запорожье

Указ российский диктатор подписал 25 мая.
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.
Соответствующий указ он подписал в среду, 25 мая. В указе отмечается о том, что российское гражданство теперь будут предоставлять по упрощенной процедуре не только для жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и для жителей Херсонщины и Запорожья.
В документе отмечается, что он вступает в силу со дня его подписания.
Такой шаг Кремля может обернуться принудительной паспортизацией жителей украинских территорий, которые сейчас временно под контролем России.
Ранее сообщалось, что в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.
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