Путин дал команду принуждать украинцев к гражданству РФ: замахнулся на Херсонщину и Запорожье

Путин упростил получение гражданства РФ жителям Херсонщины и Запорожья/ Скрин из видео, Reuters

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Соответствующий указ он подписал в среду, 25 мая. В указе отмечается о том, что российское гражданство теперь будут предоставлять по упрощенной процедуре не только для жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и для жителей Херсонщины и Запорожья.

В документе отмечается, что он вступает в силу со дня его подписания.

Такой шаг Кремля может обернуться принудительной паспортизацией жителей украинских территорий, которые сейчас временно под контролем России.

Путин упростил получение гражданства РФ жителям Херсонщины и Запорожья

Ранее сообщалось, что в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.

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