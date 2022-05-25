Не хотят быть пушечным мясом: более двухсот боевиков "ДНР" отказались воевать за "ЛНР"

Более двухсот человек из "ДНР" отказались ехать воевать в "ЛНР" / Коллаж УНИАН, скриншот

В самопровозглашенной "ДНР" протестуют местные вояки. Говорят, что они не хотят, чтобы их отправляли воевать в соседнюю квазиреспублику "ЛНР".

Обращение к главарям "Донецкой народной республики" попало в Сеть.

"Дорогие сограждане "ДНР". Мы — военнослужащие 107-го стрелкового полка, 4-й батальон, третья, вторая, четвертая роты, 204 человека отказываемся ехать на убой в "ЛНР", совсем в другую республику", — говорит один из бойцов.

От имени своих "собратьев" он пожаловался на то, что из них незаконно сформировали подразделения. Также они не прошли медицинскую комиссию и их обманом пытались завести на территорию соседней "ЛНР". Якобы вояк присоединили к "какому-то казачеству".

Также "ДНРовцы" жалуются, что три месяца они сражались за Мариуполь, поэтому теперь не хотят быть пушечным мясом еще и в "ЛНР".

Как сообщал Главред, боевики "ДНР" уже жаловались на то, что их бросают на передовую против Вооруженных сил Украины. Они требуют провести ротацию.

Напомним, в боях на Мариупольском направлении оккупанты РФ привлекли весь личный состав "МВД ДНР", большинство погибло.

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