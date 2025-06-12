'Неприятно': Сибига раскритиковал 'некоторые страны' за поздравления ко дню РФ

Ключевые тезисы Сибиги:
- Некоторые страны публично поздравили Россию с национальным праздником
- Такие поздравления являются недопустимыми
- Страна-агрессор не должна получать никаких вознаграждений
Некоторые страны 12 июня публично поздравили Россию с ее национальным праздником. Подобные жесты в адрес государства-агрессора недопустимы. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил перед началом заседания в формате "Веймар Плюс".
"Мне, как министру воюющей страны, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора, которые публично поздравляли Россию с национальным праздником. Не может быть никакого вознаграждения агрессии. Не может быть никакого вознаграждения страны-агрессора", - подчеркнул Сибига.видео дня
Он также добавил, что "имеет моральное право это озвучивать". По словам Сибиги, не может быть никаких попыток вознаграждения или политического чествования страны-агрессора, которая ежедневно нарушает международное право, убивает гражданских и разрушает украинские города и села.
Два дня назад он вместе с министром обороны Литвы Кястутисом Будрисом посетил Херсон, который находится всего в 13 километрах от линии фронта. Там оба дипломата воочию увидели последствия российского террора и обстрелов мирного населения.
"Я воочию вместе с литовским коллегой увидел, что такое российский террор. Это ответ России на все мирные предложения - эскалация и усиление террора, попытка нас запугать", - отметил Сибига.
Глава МИД Украины не назвал конкретных государств, однако стоит отметить, что, в частности, государственный секретарь США Марко Рубио ранее обнародовал официальное поздравление с Днем России.
"Мы стремимся завершить войну в этом году. Поэтому так важно давление на агрессора для достижения перемирия, которое откроет путь к дальнейшим широким переговорам", - подчеркнул Сибига.
Участие США в завершении войны в Украине - новости по теме
Напомним, 12 июня государственный секретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и заявил о стремлении Америки к конструктивному взаимодействию с РФ для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Обращение опубликовано на сайте Госдепа США, где также отмечается поддержка США российского народа и надежда на укрепление взаимовыгодных отношений между странами после установления мира.
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио серьезно настроены на переговоры между Украиной и Россией. Как заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс 1 июня, решение примут в рамках ранее объявленного Трампом двухнедельного срока.
Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог поддержал усилия Владимира Зеленского по миру и подчеркнул, что пытался донести это до Дональда Трампа. Он сравнил борьбу Украины с войной за выживание США во времена Линкольна.
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Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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