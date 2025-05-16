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РФ выдвинула ряд неприемлемых для Украины требований: в МИД раскрыли подробности

Руслана Заклинская
16 мая 2025, 20:13
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Украинская делегация спокойно реагировала на позицию России, рассказал Георгий Тихий.
РФ выдвинула ряд неприемлемых для Украины требований: в МИД раскрыли подробности
Россия выдвинула неприемлемые требования на переговорах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube, МИД Турции

Ключевые тезисы Тихого:

  • Россия выдвинула ряд неприемлемых для Украины требований
  • Украинская делегация сохранила твердую позицию на переговорах
  • Несмотря на разногласия, сторонам удалось договориться об обмене "тысяча на тысячу"

Во время переговоров 16 мая в Стамбуле российская делегация выдвинула ряд требований, которые для Украины являются недопустимыми. В то же время Украина сохранила свою позицию. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает Суспильне.

"Я знаю, что это очень интересно для многих репортеров, но я не могу, конечно, по сути ответить, потому что это будет некорректно с дипломатической точки зрения. Я могу сказать, что действительно был ряд требований с российской стороны, которые были недопустимыми для украинской делегации", - отметил он.

видео дня

По его словам, украинская делегация спокойно восприняла позицию россиян. В то же время Украина сохранила твердую и последовательную позицию, настаивала на собственных принципах и возвращала дискуссию к ключевым вопросам, которые являются сверхважными для страны.

"То, что реально достичь. И если нам удалось договориться хотя бы по одной позиции, обмена тысячу на тысячу, то это уже очень важно, потому что это сделает счастливыми по меньшей мере тысячу украинских семей", - подчеркнул Тихий.

Представитель МИД отметил, что это является непосредственным достижением работы украинской делегации.

"Я думаю, мы должны поблагодарить за это тех людей, которые только что выступили перед вами, потому что это действительно важный результат для Украины", - добавил он.

Смотрите комментарий Георгия Тихого относительно требований РФ:

РФ выдвинула ряд неприемлемых для Украины требований: в МИД раскрыли подробности
Тихий - о требованиях россиян на переговорах / Фото: скриншот

Требования РФ на переговорах - новости по теме

Как сообщал Главред, 16 мая украинские и российские чиновники провели первые за три года прямые переговоры в Стамбуле, однако Россия выдвинула нереалистичные требования, включая вывод украинских войск с ее же территорий.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, РФ требовала вывода ВСУ из всех областей, которые она объявила "своими", и угрожала аннексией Сумской области. При этом россияне отказались от предложенного 30-дневного перемирия.

Министр обороны Рустем Умеров подытожил переговоры с РФ в Стамбуле 16 мая. Обсуждали прекращение огня, обмен пленными в формате 1000 на 1000 и возможную встречу лидеров. Украина уже работает над деталями обмена и знает дату, но пока ее не разглашает.

Кроме этого, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия готова воевать сколько нужно, напомнив о 21-летней войне со Швецией. Он добавил, что РФ согласится на прекращение огня только при условии вывода украинских войск из четырех регионов, которые не полностью оккупированы. Также россияне угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко назвал эти угрозы традиционной российской тактикой, которая часто не соответствует реальным возможностям.

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Кто такой Георгий Тихий?

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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