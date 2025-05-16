Зеленский поговорил с Трампом: что обсудили лидеры стран

Кратко:
- Стороны обсудили переговоры в Стамбуле
- Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира
Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил украинский президент в своем Телеграм-канале.
Отмечается, что на одном конце провода был Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.
Стороны обсудили переговоры в Стамбуле, заверил Зеленский.
По его словам, "Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира и важно, чтобы мир держался сильных позиций".
"Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, то должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершить войну. Спасибо всем в мире, кто помогает", - отметил Зеленский.
Переговоры в Стамбуле - что известно
Напомним, как сообщал Главред, глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский ранее говорил, что Россия рассматривает переговоры в Стамбуле, как продолжение мирного процесса, который, якобы, был прерван украинской стороной три года назад.
В то же время, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг связь переговоров украинской и российской делегаций по прекращению огня, которые начались в Стамбуле, с переговорами, состоявшимися в этом же городе в 2022 году.
Кроме того, издание Reuters писало, что на переговорах в Стамбуле Украина поднимет вопрос о встрече президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.
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