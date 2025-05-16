Зеленский поговорил с Трампом: что обсудили лидеры стран

Зеленский считает, что если россияне не хотят мира, то должны быть сильные санкции.

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Зеленский поговорил с Трампом / коллаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Стороны обсудили переговоры в Стамбуле

Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил украинский президент в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что на одном конце провода был Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

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Стороны обсудили переговоры в Стамбуле, заверил Зеленский.

По его словам, "Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира и важно, чтобы мир держался сильных позиций".

"Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, то должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершить войну. Спасибо всем в мире, кто помогает", - отметил Зеленский.

Переговоры в Стамбуле - что известно

Напомним, как сообщал Главред, глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский ранее говорил, что Россия рассматривает переговоры в Стамбуле, как продолжение мирного процесса, который, якобы, был прерван украинской стороной три года назад.

В то же время, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг связь переговоров украинской и российской делегаций по прекращению огня, которые начались в Стамбуле, с переговорами, состоявшимися в этом же городе в 2022 году.

Кроме того, издание Reuters писало, что на переговорах в Стамбуле Украина поднимет вопрос о встрече президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

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