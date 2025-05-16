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Невыполнимые требования и угрозы: чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле

Мария Николишин
16 мая 2025, 16:00
658
Российские требования вышли далеко за рамки.
Невыполнимые требования и угрозы: чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле
Требования РФ на переговорах / коллаж: Главред, фото: МИД Турции, скриншот из видео

Главное:

  • Переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией завершились
  • На переговорах россияне озвучили нереалистичные требования
  • В частности, РФ требовала полного вывода украинских войск

Украинские и российские чиновники завершили первые за три года прямые переговоры в Стамбуле. Известно, что страна-агрессор выдвинула нереалистичные требования. Об этом пишет Sky News со ссылкой на украинский источник.

Отмечается, что российские требования "выходят далеко за рамки всего, что когда-либо обсуждалось".

видео дня

По словам источника издания, некоторые из требований России включают вывод украинских войск с ее собственных территорий для обеспечения прекращения огня.

Также сообщается, что были и другие "невыполнимые требования".

В то же время, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что "Россия требовала вывода украинских войск из всех областей, которые они добавили в свою конституцию".

По его словам, россияне отказались от 30-ти дневного перемирия.

Он также добавил, что россияне начали говорить о Сумской области.

"Они требуют создания зоны безопасности и угрожали аннексией области", - написал нардеп.

Переговоры в Стамбуле - что известно

Напомним, как сообщал Главред, глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский ранее говорил, что Россия рассматривает переговоры в Стамбуле, как продолжение мирного процесса, который, якобы, был прерван украинской стороной три года назад.

В то же время, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг связь переговоров украинской и российской делегаций по прекращению огня, которые начались в Стамбуле, с переговорами, состоявшимися в этом же городе в 2022 году.

Кроме того, издание Reuters писало, что на переговорах в Стамбуле Украина поднимет вопрос о встрече президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

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Что такое Sky News?

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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