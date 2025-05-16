Невыполнимые требования и угрозы: чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле

Главное:
- Переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией завершились
- На переговорах россияне озвучили нереалистичные требования
- В частности, РФ требовала полного вывода украинских войск
Украинские и российские чиновники завершили первые за три года прямые переговоры в Стамбуле. Известно, что страна-агрессор выдвинула нереалистичные требования. Об этом пишет Sky News со ссылкой на украинский источник.
Отмечается, что российские требования "выходят далеко за рамки всего, что когда-либо обсуждалось".
По словам источника издания, некоторые из требований России включают вывод украинских войск с ее собственных территорий для обеспечения прекращения огня.
Также сообщается, что были и другие "невыполнимые требования".
В то же время, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что "Россия требовала вывода украинских войск из всех областей, которые они добавили в свою конституцию".
По его словам, россияне отказались от 30-ти дневного перемирия.
Он также добавил, что россияне начали говорить о Сумской области.
"Они требуют создания зоны безопасности и угрожали аннексией области", - написал нардеп.
Переговоры в Стамбуле - что известно
Напомним, как сообщал Главред, глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский ранее говорил, что Россия рассматривает переговоры в Стамбуле, как продолжение мирного процесса, который, якобы, был прерван украинской стороной три года назад.
В то же время, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг связь переговоров украинской и российской делегаций по прекращению огня, которые начались в Стамбуле, с переговорами, состоявшимися в этом же городе в 2022 году.
Кроме того, издание Reuters писало, что на переговорах в Стамбуле Украина поднимет вопрос о встрече президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.
Читайте также:
- Путин послал Трампу тайный сигнал в рамках переговоров в Стамбуле - что известно
- Путин упустил возможность: Рютте сделал резкое заявление о переговорах в Стамбуле
- Зеленский утвердил состав делегации на переговоры с РФ в Стамбуле - кто туда вошел
Что такое Sky News?
Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред