Путин упустил возможность: Рютте сделал резкое заявление о переговорах в Стамбуле

Рютте отметил, что на этой неделе мяч на стороне России.

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Рютте о переговорах в Стамбуле / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления генсека НАТО:

Путин потерял возможность продвижения на пути к миру

Запад хочет не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями

Мир в Украине должен быть долговечным и устойчивым

Украина предложила России провести встречу в Стамбуле на самом высоком уровне. Однако, диктатор Владимир Путин отказался, тем самым потеряв возможность продвижения на пути к миру. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции.

По его словам, страны Запада инициировали "коалицию решительных" и другие инициативы, которые направлены на то, чтобы когда Украина и Россия договорятся о прекращении огня или мире, такое соглашение будет длительным и прочным.

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Рютте подчеркнул, что Запад хочет не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями, которые начали нарушать буквально сразу после их подписания.

"Мы не можем допустить повторения этого. Мир должен быть долговечным, устойчивым. И на этой неделе мяч явно на стороне России. Россия сейчас направляет делегацию низкого уровня и теряет возможность, которую предложил президент Зеленский. Поэтому Украина явно готова играть, но теперь мяч на стороне России", - добавил он.

В то же время, генсек выразил благодарность США, которые сосредоточились на этом вопросе. Он отметил, что и президент США Дональд Трамп со всей своей командой, и госсекретарь Марко Рубио сосредоточены на достижении мира в Украине.

Переговоры в Стамбуле - что известно

Напомним, как сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился отправиться в Стамбул для прямых переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по нескольким причинам. По его словам, прежде всего Украине нужно прекращение огня, чтобы сохранить человеческие жизни.

14 мая российские власти официально утвердили состав делегации для переговоров с Украиной. В нее вошли высокопоставленные представители Администрации президента, Министерства иностранных дел, Генерального штаба и Министерства обороны РФ. Сам же российский диктатор и военный преступник Путин в делегацию не вошел.

В отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что в Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые содержали требования Кремля о полной капитуляции Украины.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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