Россияне назвали время начала переговоров в Стамбуле: в ЦПД отреагировали

Враг распространяет ложь о начале переговоров в Турции.

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Пропагандисты распространяют фейки о переговорах в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Кратко:

В Москве пытаются манипулировать темой переговоров в Стамбуле

Пропагандисты заявили, что встреча РФ и Украины якобы состоится в 10:00

В российских медиа начала распространяться информация о том, что переговоры Москвы и Киева якобы запланированы на 10:00. В Украине такое заявление опровергли. На сообщение пропагандистов отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, россияне распространяют фейки о начале переговоров в 10 утра.

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"Это не соответствует действительности. Такое время не было запланировано", подчеркнул Коваленко.

Он не исключил, что россияне хотят манипулировать темой переговоров, поскольку российские пропагандисты распространяют информацию с нарративом, что якобы "переговоры нужны всем, кроме Украины".

"На самом деле движение к миру не нужно разве России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ложь", - добавил руководитель ЦПД.

Пропагандисты пишут, что делегация РФ уже прибыла в Стамбул для переговоров.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, российские власти официально утвердили состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле. В нее вошли высокопоставленные представители Администрации президента, Министерства иностранных дел, Генерального штаба и Министерства обороны РФ. Сам же российский диктатор Владимир Путин в делегацию не вошел.

Позже CNN со ссылкой на представителей Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной. По данным Sky News, американский лидер принял решение не ехать на переговоры после обнародования Кремлем состава российской делегации, среди которого нет главы РФ Владимира Путина.

Аналитики Института изучения войны рассказали, чего будет требовать Россия от Украины в Стамбуле. По их прогнозу, в Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые содержали требования Кремля о полной капитуляции Украины.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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