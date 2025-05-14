В переговорах с РФ может появиться новый посредник - Зеленский

Новый Папа Римский может помочь дипломатии.

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Кто может стать новым посредником в переговорах с РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Что говорит Зеленский:

Новый Папа Римский может стать посредником в переговорах с РФ

Ватикан готов помочь дипломатии для прекращения войны

Новый Папа Римский Лев XIV готов стать посредником в переговорах между Украиной и РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Сегодня было очень важное заявление Папы Римского Льва XIV о готовности Ватикана к посреднической работе. Ватикан может помочь дипломатии. Есть поддержка прямой встречи от лидеров стран Глобального Юга - и этот голос звучит", - сказал Зеленский. видео дня

Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:

Обращение Владимира Зеленского / фото: скриншот

Он также добавил, что Китай поддерживает прекращение огня, вместе с Америкой и Европой.

"Фактически сейчас наиболее очевидно для всех в мире за все время полномасштабной войны - очевидно, что единственной преградой для установления мира является отсутствие четкой воли России это сделать", - добавил президент.

Новый Папа Римский - новости по теме

Напомним, 8 мая в Ватикане был избран новый Папа Римский. Традиционным знаком этого стало появление белого дыма из дымохода Сикстинской капеллы, что свидетельствует об успешном завершении конклава. Впоследствии стало известно имя нового понтифика - им стал американец Роберт Фрэнсис Превост.

Как сообщал Главред, Роберт Фрэнсис Превост взял имя Лев XIV. Он стал первым понтификом из Северной Америки.

Вскоре после торжественного объявления Лев XIV впервые вышел на балкон базилики Святого Петра, где обратился с первой речью к миру. Хотя новый Понтифик прямо не упомянул Украину в контексте войны, он недвусмысленно намекнул на актуальность потребности в мире на украинской земле. Лев XIV призвал к построению мостов взаимопонимания между народами и к открытому диалогу.

Президент Владимир Зеленский 12 мая провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV. По словам президента, беседа была "теплой и предметной".

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