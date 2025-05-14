'Нам не ответили': в ОП рассказали, будет ли Зеленский на переговорах без Путина

Переговоры должны начинаться с полного прекращения огня, заявил руководитель Офиса президента.

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Отсутствие Путина в Турции - сигнал о нежелании мира / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Ключевые тезисы Ермака:

Президент Зеленский прибудет в Турцию 15 мая

Отсутствие Путина станет сигналом, что Россия не заинтересована в завершении войны

США и европейские партнеры должны участвовать в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию независимо от того, появится ли там лидер РФ Владимир Путин. Неявка Путина станет четким международным сигналом, что именно Москва избегает диалога и не заинтересована в прекращении войны. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Le Monde.

"Президент Зеленский посетит Турцию в четверг. Он сильный лидер, который всегда держит свое слово. Он будет готов независимо от формата переговоров. Мы не знаем, будет ли там Владимир Путин. Россияне нам не ответили. Тем не менее, мы продолжаем считать, что переговоры должны начаться с полного и безусловного прекращения огня", - сказал он. видео дня

В то же время Ермак подчеркнул, что для Украины участие в переговорах возможно только при одном условии - полное и безусловное прекращение огня. По его словам, Украина продемонстрировала открытость и последовательность, поэтому сейчас инициатива должна исходить от Москвы.

Глава ОПУ подчеркнул, что невозможно вести переговоры, когда страну ежедневно атакуют ракетами и дронами. Такую позицию поддержали и другие международные лидеры, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск, которые принимали участие во встрече в Киеве 10 мая.

"Если Владимир Путин не поедет в Турцию, это будет очень четким сигналом для всего мира, что он не хочет останавливать войну, которую он начал, что он не хочет мира или серьезных переговоров", - заявил Ермак.

Он также добавил, что президент США Дональд Трамп уже выразил готовность присоединиться к переговорам в Стамбуле, хотя официального подтверждения пока нет.

"Будем откровенными. Мы не доверяем России. Владимир Путин лично решил начать эту войну, и он продолжает убивать наших людей, наших детей... Но мы хотим прекратить этот конфликт и готовы принять любой формат переговоров. Конечно, невозможно завершить эту войну без страны, которая ее начала. Но мы также настаиваем на необходимости участия Соединенных Штатов и наших европейских друзей в этих обсуждениях. Эти партнеры не должны быть просто свидетелями лжи и давления Москвы", - добавил Ермак.

Переговоры в Стамбуле - новости по теме

Как сообщал Главред, запланированная на 15 мая встреча президентов Украины и России в Стамбуле может стать исторической, однако ее проведение под сомнением - Кремль до сих пор не подтвердил участие Путина. Инициатором выступил российский диктатор, а США через спецпредставителя Стивена Уиткоффа призывают стороны к диалогу. Ожидаемые темы - оккупированные территории, ЗАЭС и доступ к Днепру и морю.

Впрочем, аналитики предупреждают: договоренностей ожидать рано. В случае провала переговоров, Трамп пригрозил прекратить участие США в мирном процессе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для организации встречи с Владимиром Путиным в Турции. Перед этим он планирует переговоры с президентом Эрдоганом в Анкаре. Главной целью встречи Зеленский назвал безусловное прекращение огня.

По данным The Washington Post, Россию на переговорах могут представлять Сергей Лавров и Юрий Ушаков. В Кремле окончательный состав делегации еще не утвердили - имена назовут, когда "президент посчитает нужным", заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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