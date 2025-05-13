Переговоры в Стамбуле - чего ждать украинцам и закончится ли война 15 мая

О чем идет речь в материале:
- О чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле
- Какие возможные последствия переговоров в Стамбуле
- Насколько реально прекращение огня 15 мая - подпишут ли в Стамбуле соглашение о мире
15 мая 2025 года в Стамбуле запланирована потенциально историческая встреча между президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Это может стать первым прямым диалогом между лидерами с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Встреча инициирована Путиным, однако Кремль до сих пор не подтвердил состав своей делегации, что вызывает сомнения относительно участия российской стороны.
Главред собрал главное, что стоит знать о возможных последствиях переговоров в Стамбуле.
О чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф очертил три ключевые темы, которые, по его мнению, могут стать основой для будущих переговоров между Украиной и Россией. В интервью Breitbart News он выразил надежду, что встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным таки состоится 15 мая, чтобы начать диалог о прекращении войны.
"Я считаю, что главными проблемами (в переговорах - ред.) являются регионы (ВОТ - ред.), атомная станция (ЗАЭС - ред.), и то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выход к морю. Здесь есть вещи, которые, по моему мнению, не будет сложно решить, если мы посадим стороны за стол. Они будут разговаривать друг с другом. Мы будем сужать вопросы между ними, а потом мы будем находить компромиссы и творческие решения для решения проблем каждой из них. Мы физически это достигли, и я надеюсь, что вскоре у нас будут хорошие новости, но если мы физически это осуществим, у нас, на мой взгляд, есть большой шанс положить конец этому конфликту", - сказал Уиткофф.
По мнению Уиткоффа, одним из главных препятствий является то, что США до сих пор не смогли посадить обе стороны за стол переговоров. Он подчеркнул, что имел личные разговоры как с украинскими, так и с российскими чиновниками.
"Я разговаривал с Андреем Ермаком, я разговаривал с Президентом Зеленским, я разговаривал с их министром обороны господином Умеровым. У нас действительно были позитивные дискуссии. Я разговаривал со всеми советниками по национальной безопасности, которые участвуют в этом, из Англии, из Франции, из Германии, из Италии. И я разговаривал с Путиным. Не будет соглашения без подписи Путина. Он - лидер Российской Федерации. Некоторые люди почему-то против того, чтобы разговаривать с Путиным, и я не понимаю такой логики. Надо поговорить со всеми", - добавил спецпредставитель главы Белого дома.
Уиткофф также заявил, что Дональд Трамп поставил обеим сторонам ультиматум с целью достичь прогресса в переговорах по устойчивому миру, иначе США прекратят участие в процессе.
По его словам, президент четко дал понять, что если прямые переговоры не состоятся в ближайшее время, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта - независимо от последствий.
"Это не наша война, мы ее не начинали, но стремимся выступить посредниками, чтобы помочь остановить боевые действия", - подчеркнул Уиткофф.
Чего ждать от переговоров в Стамбуле - Трамп
Президент США Дональд Трамп 12 мая приветствовал новость о встрече между Россией и Украиной 15 мая.
"Я думаю, что эта встреча может принести хорошие результаты", - сказал он.
Трамп добавил, что во время запланированного на эту неделю турне по странам Ближнего Востока может оказаться в Стамбуле в четверг, 15 мая, когда там может состояться украинско-российская встреча.
Какие возможные последствия переговоров в Стамбуле
Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии Главреду отметил, что на данном этапе предпосылок для проведения переговоров в Стамбуле еще не создано.
По его словам, отсутствуют четко определенные темы, повестка дня и содержание обсуждений.
Он отмечает, что над этим должны тщательно поработать рабочие группы сторон с участием влиятельных международных посредников - таких как США, страны Европы и Китай. Только при этом условии переговоры на высшем уровне могут быть конструктивными и сопровождаться надежными гарантиями выполнения договоренностей.
"От встречи в Стамбуле на данном этапе определенный позитив будет, но чисто символический. В частности, заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным уже на этой неделе больше работает на положительный имидж Украины, а не на результат переговоров. Дипломатия так не работает, и никакого результата переговоры Зеленского и Путина сейчас не будут иметь", - указывает он.
Он также добавил, что Россия пока не согласится на встречу с Зеленским, поскольку Путин воспринимает его предложение как давление и вызов, поэтому Москва всячески будет избегать такого диалога. Маломуж подчеркнул, что встреча лидеров возможна только после основательной подготовки, включая детальную работу рабочих групп, администраций президентов и дипломатических служб.
"А сейчас переговоры проводить рано. Сейчас нужна подготовка, прежде всего наша работа со странами, имеющими влияние на Россию, в частности, Китай, - их нужно подключить, потому что это поможет наработать конструктивные решения. Мы не можем отталкивать эти страны из-за того, что они были на параде 9 мая и являются сторонниками Москвы", - делает вывод он.
Что будет, если Путин не прибудет на переговоры с Зеленским в Стамбул - Маломуж
Николай Маломуж также отметил, что Россия должна четко осознавать последствия в случае отказа от перемирия и участия в переговорах. Однако пока Соединенные Штаты не демонстрируют готовности прибегнуть к решительному давлению на Москву, даже в случае, если не будет достигнуто 30-дневное перемирие, Путин откажется от встречи с Зеленским в Стамбуле, а конструктивный диалог так и не начнется.
"Команда Трампа не оставляет надежд договориться с Кремлем. Поэтому - будут продолжаться дискуссии, будет затяжной процесс, будут звучать угрозы со стороны США санкциями против РФ и предоставлением Украине высокоточного оружия. Но, подчеркиваю, это будет долгая история. Никаких радикальных действий в отношении России ни со стороны американцев, ни со стороны европейцев не будет, поскольку они боятся, что это обесценит переговорный процесс и усилит конфронтацию", - утверждает он.
Аналитик заключает, что боевые действия продолжатся, и в ближайшее время не стоит ожидать существенных изменений. Необходима активная дипломатическая работа со странами, которые имеют реальное влияние на Россию.
Насколько реально прекращение огня 15 мая - подпишут ли в Стамбуле соглашение о мире
Даже если 15 мая в Стамбуле состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина, ожидать скорого завершения боевых действий не стоит. Об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко.
"Я бы не стал возлагать большие надежды на встречу в Стамбуле, что боевые действия прекратятся уже сразу. Потому что прекращение боевых действий определяет несколько принципов. Первое - прекращение огня, второе - определение сроков прекращения огня, третье - на межгосударственном уровне принимается соглашение, решение с участием официальных и делегированных лиц, которые уполномочены на это решение", - сказал эксперт.
По его словам, любое мирное соглашение или договоренность о перемирии требует тщательной имплементации в правительствах обеих стран и должно быть юридически детализированным - вплоть до конкретных сроков, ответственных сторон и формулировок.
"Это достаточно сложный и долгий процесс. Поэтому иллюзии быстрого прекращения (огня - ред.) стоит сразу отбрасывать", - подчеркнул Тимочко.
Тимочко также отметил, что сегодня понятия прекращения огня и перемирия не являются тождественными, а главный вопрос сейчас - вообще состоится ли встреча на высшем уровне.
Путин не оставит Трампу выбора
Аналитик центра "Украинская призма" Александр Краев считает, что россияне прибудут в Стамбул с теми же требованиями и нарративами, которые озвучивали ранее. По его мнению, если США и европейские партнеры предоставят Украине четкие гарантии поддержки и видение будущего, Киев сможет в очередной раз отклонить требования Кремля и избежать переговоров на условиях Путина.
В случае же отказа партнеров в поддержке, Украина будет вынуждена вступить в переговоры только ради установления и удержания режима прекращения огня.
Краев также предполагает, что в случае провала переговоров со стороны России президенту США Дональду Трампу может уже не остаться пространства для маневра.
"Ему (Трампу - ред.) придется "давить" россиян, иначе он будет выглядеть слабаком. На данном этапе он слишком много поставил на начало этих переговоров и на их успех - и в собственном имидже, и в собственной политике, и даже экономически. Поэтому если сейчас, после потенциального срыва переговоров со стороны россиян, придется давить именно на них - ведь Украина все это время публично и открыто показывала гораздо более продуктивную позицию", - прокомментировал DW Краев.
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