Переговоры в Стамбуле - чего ждать украинцам и закончится ли война 15 мая

15 мая состоятся прямые переговоры между Украиной и РФ по урегулированию войны, но по словам экспертов, о скором окончании боев речь не идет.

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Чего ждать украинцам от переговоров и закончится ли война 15 мая / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

О чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле

Какие возможные последствия переговоров в Стамбуле

Насколько реально прекращение огня 15 мая - подпишут ли в Стамбуле соглашение о мире

15 мая 2025 года в Стамбуле запланирована потенциально историческая встреча между президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Это может стать первым прямым диалогом между лидерами с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Встреча инициирована Путиным, однако Кремль до сих пор не подтвердил состав своей делегации, что вызывает сомнения относительно участия российской стороны.

Главред собрал главное, что стоит знать о возможных последствиях переговоров в Стамбуле.

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О чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф очертил три ключевые темы, которые, по его мнению, могут стать основой для будущих переговоров между Украиной и Россией. В интервью Breitbart News он выразил надежду, что встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным таки состоится 15 мая, чтобы начать диалог о прекращении войны.

"Я считаю, что главными проблемами (в переговорах - ред.) являются регионы (ВОТ - ред.), атомная станция (ЗАЭС - ред.), и то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выход к морю. Здесь есть вещи, которые, по моему мнению, не будет сложно решить, если мы посадим стороны за стол. Они будут разговаривать друг с другом. Мы будем сужать вопросы между ними, а потом мы будем находить компромиссы и творческие решения для решения проблем каждой из них. Мы физически это достигли, и я надеюсь, что вскоре у нас будут хорошие новости, но если мы физически это осуществим, у нас, на мой взгляд, есть большой шанс положить конец этому конфликту", - сказал Уиткофф.

Что известно о спецпредставителях Трампа по завершению войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

По мнению Уиткоффа, одним из главных препятствий является то, что США до сих пор не смогли посадить обе стороны за стол переговоров. Он подчеркнул, что имел личные разговоры как с украинскими, так и с российскими чиновниками.

"Я разговаривал с Андреем Ермаком, я разговаривал с Президентом Зеленским, я разговаривал с их министром обороны господином Умеровым. У нас действительно были позитивные дискуссии. Я разговаривал со всеми советниками по национальной безопасности, которые участвуют в этом, из Англии, из Франции, из Германии, из Италии. И я разговаривал с Путиным. Не будет соглашения без подписи Путина. Он - лидер Российской Федерации. Некоторые люди почему-то против того, чтобы разговаривать с Путиным, и я не понимаю такой логики. Надо поговорить со всеми", - добавил спецпредставитель главы Белого дома.

Уиткофф также заявил, что Дональд Трамп поставил обеим сторонам ультиматум с целью достичь прогресса в переговорах по устойчивому миру, иначе США прекратят участие в процессе.

По его словам, президент четко дал понять, что если прямые переговоры не состоятся в ближайшее время, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта - независимо от последствий.

"Это не наша война, мы ее не начинали, но стремимся выступить посредниками, чтобы помочь остановить боевые действия", - подчеркнул Уиткофф.

Чего ждать от переговоров в Стамбуле - Трамп

Президент США Дональд Трамп 12 мая приветствовал новость о встрече между Россией и Украиной 15 мая.

"Я думаю, что эта встреча может принести хорошие результаты", - сказал он.

Трамп добавил, что во время запланированного на эту неделю турне по странам Ближнего Востока может оказаться в Стамбуле в четверг, 15 мая, когда там может состояться украинско-российская встреча.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Какие возможные последствия переговоров в Стамбуле

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии Главреду отметил, что на данном этапе предпосылок для проведения переговоров в Стамбуле еще не создано.

По его словам, отсутствуют четко определенные темы, повестка дня и содержание обсуждений.

Он отмечает, что над этим должны тщательно поработать рабочие группы сторон с участием влиятельных международных посредников - таких как США, страны Европы и Китай. Только при этом условии переговоры на высшем уровне могут быть конструктивными и сопровождаться надежными гарантиями выполнения договоренностей.

"От встречи в Стамбуле на данном этапе определенный позитив будет, но чисто символический. В частности, заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным уже на этой неделе больше работает на положительный имидж Украины, а не на результат переговоров. Дипломатия так не работает, и никакого результата переговоры Зеленского и Путина сейчас не будут иметь", - указывает он.

Он также добавил, что Россия пока не согласится на встречу с Зеленским, поскольку Путин воспринимает его предложение как давление и вызов, поэтому Москва всячески будет избегать такого диалога. Маломуж подчеркнул, что встреча лидеров возможна только после основательной подготовки, включая детальную работу рабочих групп, администраций президентов и дипломатических служб.

"А сейчас переговоры проводить рано. Сейчас нужна подготовка, прежде всего наша работа со странами, имеющими влияние на Россию, в частности, Китай, - их нужно подключить, потому что это поможет наработать конструктивные решения. Мы не можем отталкивать эти страны из-за того, что они были на параде 9 мая и являются сторонниками Москвы", - делает вывод он.

Что будет, если Путин не прибудет на переговоры с Зеленским в Стамбул - Маломуж

Николай Маломуж также отметил, что Россия должна четко осознавать последствия в случае отказа от перемирия и участия в переговорах. Однако пока Соединенные Штаты не демонстрируют готовности прибегнуть к решительному давлению на Москву, даже в случае, если не будет достигнуто 30-дневное перемирие, Путин откажется от встречи с Зеленским в Стамбуле, а конструктивный диалог так и не начнется.

Какие результаты переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

"Команда Трампа не оставляет надежд договориться с Кремлем. Поэтому - будут продолжаться дискуссии, будет затяжной процесс, будут звучать угрозы со стороны США санкциями против РФ и предоставлением Украине высокоточного оружия. Но, подчеркиваю, это будет долгая история. Никаких радикальных действий в отношении России ни со стороны американцев, ни со стороны европейцев не будет, поскольку они боятся, что это обесценит переговорный процесс и усилит конфронтацию", - утверждает он.

Аналитик заключает, что боевые действия продолжатся, и в ближайшее время не стоит ожидать существенных изменений. Необходима активная дипломатическая работа со странами, которые имеют реальное влияние на Россию.

Насколько реально прекращение огня 15 мая - подпишут ли в Стамбуле соглашение о мире

Даже если 15 мая в Стамбуле состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина, ожидать скорого завершения боевых действий не стоит. Об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко.

"Я бы не стал возлагать большие надежды на встречу в Стамбуле, что боевые действия прекратятся уже сразу. Потому что прекращение боевых действий определяет несколько принципов. Первое - прекращение огня, второе - определение сроков прекращения огня, третье - на межгосударственном уровне принимается соглашение, решение с участием официальных и делегированных лиц, которые уполномочены на это решение", - сказал эксперт.

По его словам, любое мирное соглашение или договоренность о перемирии требует тщательной имплементации в правительствах обеих стран и должно быть юридически детализированным - вплоть до конкретных сроков, ответственных сторон и формулировок.

"Это достаточно сложный и долгий процесс. Поэтому иллюзии быстрого прекращения (огня - ред.) стоит сразу отбрасывать", - подчеркнул Тимочко.

Тимочко также отметил, что сегодня понятия прекращения огня и перемирия не являются тождественными, а главный вопрос сейчас - вообще состоится ли встреча на высшем уровне.

Путин не оставит Трампу выбора

Аналитик центра "Украинская призма" Александр Краев считает, что россияне прибудут в Стамбул с теми же требованиями и нарративами, которые озвучивали ранее. По его мнению, если США и европейские партнеры предоставят Украине четкие гарантии поддержки и видение будущего, Киев сможет в очередной раз отклонить требования Кремля и избежать переговоров на условиях Путина.

В случае же отказа партнеров в поддержке, Украина будет вынуждена вступить в переговоры только ради установления и удержания режима прекращения огня.

Краев также предполагает, что в случае провала переговоров со стороны России президенту США Дональду Трампу может уже не остаться пространства для маневра.

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"Ему (Трампу - ред.) придется "давить" россиян, иначе он будет выглядеть слабаком. На данном этапе он слишком много поставил на начало этих переговоров и на их успех - и в собственном имидже, и в собственной политике, и даже экономически. Поэтому если сейчас, после потенциального срыва переговоров со стороны россиян, придется давить именно на них - ведь Украина все это время публично и открыто показывала гораздо более продуктивную позицию", - прокомментировал DW Краев.

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