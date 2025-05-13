Участие Трампа под вопросом: СМИ узнали, кто появится на переговорах Украины и РФ

Что известно:
- Трамп отправляет спецпосланников Келлога и Уиткоффа в Стамбул для участия в переговорах
- Они будут выступать в роли наблюдателей
- Участие Трампа зависит от решения Путина
Президент США Дональд Трамп отправит своих спецпосланников по вопросам Украины и России Кита Келлога и Стива Уиткоффа в Турцию. Они примут участие в переговорах между Киевом и Москвой, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщило издание Reuters.
Три источника издания, которые знакомы с планами, рассказали, что Стив Уиткофф и Кит Келлог ограничатся ролью наблюдателей.
Формат переговоров пока не до конца определен. Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил свою готовность прибыть в Турцию и принять участие в переговорах. Между тем Кремль пока не подтвердил участие Владимира Путина, зато ограничился заявлениями, что "делегация будет объявлена, когда президент сочтет необходимым".
Сам Дональд Трамп в недавнем заявлении также намекнул, что может присоединиться к переговорному процессу. По данным CNN, участие президента США в переговорах остается под вопросом и зависит от того, посетит ли их лидер России Владимир Путин.
"Сейчас все очень динамично", - сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа, добавив, что "никто много не знает" о том, каким будет четверг.
По словам собеседника издания, возможность участия Трампа "оказывает большое давление на Путина".
Переговоры в Стамбуле 15 мая - главное
Напомним, 11 мая российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к проведению прямых переговоров с Украиной, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. В то же время он отказался поддержать украинскую инициативу по 30-дневному прекращению огня, которая предусматривала остановку боевых действий с 12 мая.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов прибыть на переговоры в Турцию. Он подчеркнул, что также ожидает полного и безусловного прекращения огня.
К потенциальным переговорам в Стамбуле также изъявил желание присоединиться президент США Дональд Трамп. Он убежден, что Россия все же согласится на предложенное 30-дневное перемирие.
Как сообщал Главред, Россия готовится к переговорам в Стамбуле, но объявит состав делегации только, если этого захочет Владимир Путин, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Руководитель ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, если Путин откажется прибыть на переговоры, это будет свидетельством нежелания России завершить войну. В таком случае Киев призывает к усилению санкций и поддержке со стороны Запада.
Читайте также:
- В РФ придумали циничную отговорку от 30-дневного перемирия и "набросились" на Запад
- Переговоры в Стамбуле: в РФ выдвинули условие Киеву для достижения прогресса
- Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Уиткофф рассказал, что требуют США
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред