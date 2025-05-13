Участие Трампа под вопросом: СМИ узнали, кто появится на переговорах Украины и РФ

Двое посланцев президента США Дональда Трампа отправятся в Стамбул для участия в возможных переговорах между Украиной и Россией.

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Трамп присылает спецпосланников на переговоры Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Что известно:

Трамп отправляет спецпосланников Келлога и Уиткоффа в Стамбул для участия в переговорах

Они будут выступать в роли наблюдателей

Участие Трампа зависит от решения Путина

Президент США Дональд Трамп отправит своих спецпосланников по вопросам Украины и России Кита Келлога и Стива Уиткоффа в Турцию. Они примут участие в переговорах между Киевом и Москвой, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщило издание Reuters.

Три источника издания, которые знакомы с планами, рассказали, что Стив Уиткофф и Кит Келлог ограничатся ролью наблюдателей.

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Формат переговоров пока не до конца определен. Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил свою готовность прибыть в Турцию и принять участие в переговорах. Между тем Кремль пока не подтвердил участие Владимира Путина, зато ограничился заявлениями, что "делегация будет объявлена, когда президент сочтет необходимым".

Сам Дональд Трамп в недавнем заявлении также намекнул, что может присоединиться к переговорному процессу. По данным CNN, участие президента США в переговорах остается под вопросом и зависит от того, посетит ли их лидер России Владимир Путин.

"Сейчас все очень динамично", - сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа, добавив, что "никто много не знает" о том, каким будет четверг.

По словам собеседника издания, возможность участия Трампа "оказывает большое давление на Путина".

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле 15 мая - главное

Напомним, 11 мая российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к проведению прямых переговоров с Украиной, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. В то же время он отказался поддержать украинскую инициативу по 30-дневному прекращению огня, которая предусматривала остановку боевых действий с 12 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов прибыть на переговоры в Турцию. Он подчеркнул, что также ожидает полного и безусловного прекращения огня.

К потенциальным переговорам в Стамбуле также изъявил желание присоединиться президент США Дональд Трамп. Он убежден, что Россия все же согласится на предложенное 30-дневное перемирие.

Как сообщал Главред, Россия готовится к переговорам в Стамбуле, но объявит состав делегации только, если этого захочет Владимир Путин, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, если Путин откажется прибыть на переговоры, это будет свидетельством нежелания России завершить войну. В таком случае Киев призывает к усилению санкций и поддержке со стороны Запада.

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