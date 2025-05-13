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"Жемчужина" и 5 регионов: у Трампа раскрыли темы переговоров Украины и РФ

Руслана Заклинская
13 мая 2025, 11:14
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Уиткофф считает, что без одобрения лидера РФ Владимира Путина мирного соглашения не будет.
'Жемчужина' и 5 регионов: у Трампа раскрыли темы переговоров Украины и РФ
Уиткофф назвал ключевые вопросы переговоров Украины и России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Уиткоффа:

  • Главные темы переговоров - территории, статус Запорожской АЭС, доступ Украины к морю
  • США ведут переговоры со всеми сторонами
  • Без согласия Путина мирного соглашения не будет

Главными темами переговоров между Украиной и Россией должны стать вопросы украинских территорий, статуса Запорожской АЭС и доступа Украины к водным путям. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.

"Я думаю, что главные вопросы здесь - это регионы, атомная станция (ЗАЭС - Главред), то, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выйти к океану. Здесь есть вещи, которые, по моему мнению, не будет трудно решить, если мы соберем стороны за столом переговоров, они начнут общаться друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем найдем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем. Мы физически достигнем этого, и я надеюсь, что вскоре у нас будут хорошие новости, но если мы физически достигнем этого, у нас, по моему мнению, есть большой шанс положить конец этому конфликту", - сказал он.

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Уиткофф заявил, что сейчас в Украине есть примерно пять регионов, которые находятся в центре территориального спора: два региона находятся под "сильным контролем России" и три - под "смешанным контролем".

По его словам, ЗАЭС является своеобразной "жемчужиной" из-за того, сколько электроэнергии она может производить и сейчас является "важной частью этой дискуссии". Не менее важным вопросом он назвал выход Украины к Черному морю, что обеспечивает ей доступ к Средиземному морю и далее к мировому океану.

Уиткофф подчеркнул, что без участия российского лидера Владимира Путина ни одно мирное соглашение невозможно. Он подчеркнул, что в процессе посредничества США должны общаться со всеми сторонами.

"Я разговаривал с обеими сторонами, потому что как можно участвовать в посредничестве или разработке решений, если не разговаривать со всеми... Я разговаривал с Андреем Ермаком, я разговаривал с президентом Зеленским, я разговаривал с их министром обороны господином Умеровым. У нас действительно хорошие - у нас положительные дискуссии, положительные отношения. Я разговаривал со всеми советниками по национальной безопасности, которые участвуют в этом, из Англии, Франции, Германии, Италии. И я разговаривал с президентом Путиным. Соглашения не будет без одобрения президента Путина. Он является лидером Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с президентом Путиным - это что-то, против чего люди каким-то образом выступают, я не понимаю этой логики. Нам нужно разговаривать со всеми", - заявил спецпосланник Трампа.

Также Уиткофф подчеркнул, что цель США - понять потребности каждой стороны, найти компромиссы и сформулировать предложение, которое устроит обе стороны.

"Президент Трамп хочет, чтобы мы сделали честные оценки ситуации. Решение в конце концов будет за ним, но наша обязанность - подготовить все возможные варианты", - подытожил он.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле 15 мая - что известно

Как сообщал Главред, 11 мая российский диктатор Путин заявил, что готов вести прямые переговоры с Украиной уже 15 мая в Стамбуле. В то же время он отказался поддержать предложенное Украиной 30-дневное прекращение огня, которое должно было стартовать 12 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность принять участие в переговорах. Он подчеркнул, что также ожидает полного и безусловного прекращения боевых действий со стороны России.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешный исход переговоров в Стамбуле и заявил, что хотел бы лично присутствовать на встрече. Кроме того, он убежден, что Россия в конце концов согласится на предложенное Украиной перемирие.

Кроме этого, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что если диалог не начнется в ближайшее время, США могут выйти из переговоров. По мнению Трампа, переговоры - единственный путь к миру.

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Кто такой Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины Переговоры о прекращении огня Стив Уиткофф переговоры в Стамбуле
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