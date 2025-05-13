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Сделка по недрам со США не принесет результатов в ближайшее 10-15 лет - FT

Виталий Кирсанов
13 мая 2025, 09:33
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Серьезным препятствием является доступ к данным геологической разведки советских времен.
Сделка по недрам со США не принесет быстрых результатов
Сделка по недрам со США не принесет быстрых результатов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Потребуется много лет для открытия и разработки рудников в Украине
  • Будущие разработки нефти и газа будут включены в сделку по ресурсам

Соглашение о недрах, которое Дональд Трамп заключил с Украиной, не принесет особых результатов по добыче полезных ископаемых по крайней мере в течение десятилетия и потребует огромных частных инвестиций, чтобы запустить проекты в работу. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на оценки представителей отрасли.

"Это может занять 10-15 лет - именно о таких сроках мы говорим", - сказал Эрик Расмуссен, бывший глава отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития.

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Питер Брайант, председатель консультационной группы Clareo, специализирующейся на добыче полезных ископаемых, сказал, что соглашение "мало что дает для снижения рисков в цепочке поставок в ближайшие 10 лет, поскольку потребуется как минимум столько же времени для открытия и разработки рудников" в Украине.

Промышленные природные ресурсы Украины включают железную руду, уголь, литий, графит и титаносодержащие руды, она также является третьим по величине производителем газа в Европе. По словам экспертов, будущие разработки нефти и газа будут включены в сделку по ресурсам, и их разработка может оказаться более быстрой, чем проекты по добыче полезных ископаемых.

"Однако серьезные препятствия, включая продолжающуюся войну России с Украиной, неполные геологические данные, сильно поврежденную инфраструктуру и возможность коррупции - помимо обычных проблем, связанных с созданием любого нового ресурсного проекта, - означают, что шахты, открытые в рамках сделки, начнут добывать полезные ископаемые лишь после 2040 года", - говорится в сообщении.

Серьезным препятствием является доступ к данным геологической разведки советских времен, которые отображают минеральные богатства Украины, большая часть которых засекречена из-за войны. Эксперты также отмечают, что, учитывая долгую историю добычи полезных ископаемых в Украине, лучшие месторождения могут быть уже разработаны.

"Эта романтическая идея о том, что есть озера лития, которые можно освоить, просто не соответствует действительности", - сказал один из руководителей горнодобывающих компаний, работающих в стране, добавив, что сделка между США и Украиной "не сдвинет ситуацию с мертвой точки" в ближайшее десятилетие.

Соглашение с США, сделка с США, Фонд восстановления Украины, полезные ископаемые Инфографика Главред
Соглашение с США, сделка с США, Фонд восстановления Украины, полезные ископаемые Инфографика Главред / Инфографика: Главред

Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение и назвал это соглашение между Украиной и США самым перспективным за все время отношений между странами.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что ратификация открывает путь к следующему этапу - согласованию двух технических договоренностей.

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Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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