Сделка по недрам со США не принесет результатов в ближайшее 10-15 лет - FT

Кратко:
- Потребуется много лет для открытия и разработки рудников в Украине
- Будущие разработки нефти и газа будут включены в сделку по ресурсам
Соглашение о недрах, которое Дональд Трамп заключил с Украиной, не принесет особых результатов по добыче полезных ископаемых по крайней мере в течение десятилетия и потребует огромных частных инвестиций, чтобы запустить проекты в работу. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на оценки представителей отрасли.
"Это может занять 10-15 лет - именно о таких сроках мы говорим", - сказал Эрик Расмуссен, бывший глава отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития.видео дня
Питер Брайант, председатель консультационной группы Clareo, специализирующейся на добыче полезных ископаемых, сказал, что соглашение "мало что дает для снижения рисков в цепочке поставок в ближайшие 10 лет, поскольку потребуется как минимум столько же времени для открытия и разработки рудников" в Украине.
Промышленные природные ресурсы Украины включают железную руду, уголь, литий, графит и титаносодержащие руды, она также является третьим по величине производителем газа в Европе. По словам экспертов, будущие разработки нефти и газа будут включены в сделку по ресурсам, и их разработка может оказаться более быстрой, чем проекты по добыче полезных ископаемых.
"Однако серьезные препятствия, включая продолжающуюся войну России с Украиной, неполные геологические данные, сильно поврежденную инфраструктуру и возможность коррупции - помимо обычных проблем, связанных с созданием любого нового ресурсного проекта, - означают, что шахты, открытые в рамках сделки, начнут добывать полезные ископаемые лишь после 2040 года", - говорится в сообщении.
Серьезным препятствием является доступ к данным геологической разведки советских времен, которые отображают минеральные богатства Украины, большая часть которых засекречена из-за войны. Эксперты также отмечают, что, учитывая долгую историю добычи полезных ископаемых в Украине, лучшие месторождения могут быть уже разработаны.
"Эта романтическая идея о том, что есть озера лития, которые можно освоить, просто не соответствует действительности", - сказал один из руководителей горнодобывающих компаний, работающих в стране, добавив, что сделка между США и Украиной "не сдвинет ситуацию с мертвой точки" в ближайшее десятилетие.
Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.
Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение и назвал это соглашение между Украиной и США самым перспективным за все время отношений между странами.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что ратификация открывает путь к следующему этапу - согласованию двух технических договоренностей.
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