Неожиданный гость: священник сказал, что делать, если в дом залетела ласточка

Народные поверья о ласточках имеют как добрые, так и тревожные значения.

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Что значит, когда ласточка залетела в дом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Что предвещает ласточка, которая залетела в дом

Как действовать, когда птичка оказалась в доме

В Украине есть немало примет, связанных с животными или птицами. Одни чувствуют тревогу из-за лягушки на пороге, другие - когда в дом залетает птичка. Все же свободная птица в доме человека - явление необычное. Главред решил разобраться, что делать, когда в дом залетела ласточка.

Народные поверья о ласточках имеют как добрые, так и тревожные значения.

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Например, когда птичка залетает в дверь, а вылетает через окно, то хозяевам стоит ждать прихода долгожданных гостей.

Если же птица залетела к незамужней девушке, она в ближайшее время станет невестой.

Когда ласточка посетила в комнату мужа и жены, у которых нет детей - они станут родителями. Наши предки верили, чем моложе птичка, тем выше вероятность родить малыша.

Если птица случайно залетает в дом, где живет тяжелобольной, это часто считается добрым знаком. Наши бабушки верили, что в таком случае, человек скоро пойдет на поправку.

Кроме того, предки верили, если ласточка залетела в дом, то это может предвещать беду и невзгоды. Например, если птичка залетает в окошко, а покидает комнату через дверь, то в семье будет покойник.

Возможны также неприятности, если птичка бросается из угла в угол, бьется об окна, мебель.

Тем временем священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рекомендует просто закрывать двери и окна, чтобы неожиданные гости не побеспокоили вас.

Если птица все же залетела в ваш дом, стоит просто открыть дверь. Не следует закрывать их и ловить ласточку руками, ведь таким образом вы можете ее напугать.

Священник подчеркивает, что не нужно придавать приметам особое значение или воспринимать их слишком серьёзно.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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