Грех ли читать Библию лежа: священник расставил точки над 'і'

Вы узнаете:
- Можно ли читать Священное Писание лежа
- Существуют ли определенные правила или запреты относительно позы во время чтения Библии
Чтение Библии - это духовная практика, которая помогает многим людям находить поддержку, мудрость и вдохновение в повседневной жизни. Однако часто возникают вопросы относительно того, как правильно это делать: можно ли читать Священное Писание лежа, есть ли какие-то ограничения или особые правила? Главред узнал, что на самом деле важно в чтении Библии.
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк подчеркнул, что главное - читать Слово Божье. Позы во время чтения не имеют значения.
"Одни скажут можно, другие - нет, а я хочу сказать: читайте слово Божье", - говорит он.
Смотрите объяснения священника о том, как правильно читать Библию:
По словам отца Алексея, настоящее благословение получают те, кто не только читает, но и исполняет Слово Господне: "Блаженны слушающие слово и живущие по нему, и исполняющие его". Читая Евангелие, человек благословляет себя, свою семью и дом.
"Вы уже благословлены, если читаете Библию, независимо от того, лежа, сидя или стоя. Лично я часто вечером читаю псалмы лежа - и в этом нет ничего греховного", - поделился отец Алексей.
Священник подчеркнул, что важно не просто знать Писание, а жить по заповедям - любить Бога и ближнего, благословлять друг друга и выполнять христианские заповеди.
"Толку с того, если вы даже будете знать все писания? Дьявол знает каждую йоту из Писания, он знает все, но не живет, так как Бог приказал. А мы должны жить по воле Божьей - любить Бога... Поэтому имейте любовь между собой, а Слово Божье хотите читайте на коленях, хотите стоя, хотите лежа, главное - читайте и живите по нему. Аминь" - подытожил священник.
Читайте также:
- Можно ли дарить пустой кошелек: священник дал однозначный ответ
- Является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье: священник ответил
- Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответил
Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред