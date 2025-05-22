Грех ли читать Библию лежа: священник расставил точки над 'і'

Вопрос о том, можно ли читать Библию лежа, вызывает немало споров среди верующих, однако священник развеял сомнения.

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Как правильно читать Библию / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Можно ли читать Священное Писание лежа

Существуют ли определенные правила или запреты относительно позы во время чтения Библии

Чтение Библии - это духовная практика, которая помогает многим людям находить поддержку, мудрость и вдохновение в повседневной жизни. Однако часто возникают вопросы относительно того, как правильно это делать: можно ли читать Священное Писание лежа, есть ли какие-то ограничения или особые правила? Главред узнал, что на самом деле важно в чтении Библии.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк подчеркнул, что главное - читать Слово Божье. Позы во время чтения не имеют значения.

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"Одни скажут можно, другие - нет, а я хочу сказать: читайте слово Божье", - говорит он.

Смотрите объяснения священника о том, как правильно читать Библию:

По словам отца Алексея, настоящее благословение получают те, кто не только читает, но и исполняет Слово Господне: "Блаженны слушающие слово и живущие по нему, и исполняющие его". Читая Евангелие, человек благословляет себя, свою семью и дом.

"Вы уже благословлены, если читаете Библию, независимо от того, лежа, сидя или стоя. Лично я часто вечером читаю псалмы лежа - и в этом нет ничего греховного", - поделился отец Алексей.

Священник подчеркнул, что важно не просто знать Писание, а жить по заповедям - любить Бога и ближнего, благословлять друг друга и выполнять христианские заповеди.

"Толку с того, если вы даже будете знать все писания? Дьявол знает каждую йоту из Писания, он знает все, но не живет, так как Бог приказал. А мы должны жить по воле Божьей - любить Бога... Поэтому имейте любовь между собой, а Слово Божье хотите читайте на коленях, хотите стоя, хотите лежа, главное - читайте и живите по нему. Аминь" - подытожил священник.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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