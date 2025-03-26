Креститься руками недостаточно - священник раскрыл, что на самом деле говорит Библия

Жест креста является важным элементом христианской традиции, но его исполнение отличается в разных конфессиях, священник рассказал, как правильно креститься.

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Как правильно креститься христианину - какой рукой креститься / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как правильно креститься христианину

Как правильно креститься рукой

Жест креста является неотъемлемой частью христианской традиции, но способ его наложения отличается в разных конфессиях. Как правильно креститься и что об этом говорит Библия, объясняют пастор Сергей Антонюк и доктор пасторального богословия, литургист, отец Виталий Слободян.

Главред выяснил, как правильно креститься православным христианам

Что говорится в Библии о крещении - как правильно креститься христианам

Пастор Сергей Антонюк в видео на YouTube отмечает, что в Священном Писании говорится только об одном крещении - через полное погружение в воду.

"Кто поверит и крестится, будет спасен. А кто не поверит, осужден будет", - цитирует он Библию, подчеркивая, что главное - это принятие Иисуса как Спасителя, а не внешние обряды.

Смотрите видео о том, что будет, если неправильно креститься:

В то же время традиция наложения креста сформировалась в истории христианства как внешнее проявление веры.

Как возникла традиция креститься

Отец Виталий Слободян в видео на YouTube канале "Credo" объясняет, что знак креста является литургическим жестом, который сопровождается словами:

"Священник говорит громко: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа", и одновременно делает на себе знак креста. Верные отвечают "Аминь" и повторяют этот жест".

Эта традиция символизирует благословение, принятие веры и единение с Богом.

Как правильно креститься справа налево или слева направо - как правильно креститься католикам

Способ крещения отличается в разных конфессиях.

В римо-католической традиции крестятся пятью пальцами справа налево. Это символизирует благословение и подражание Божьему жесту.

В восточной традиции (греко-католики, православные) крестятся тремя пальцами слева направо, что означает веру в Святую Троицу и двойственность природы Христа - человеческую и божественную.

Смотрите видео о том, как правильно креститься в церкви:

"Каждая традиция имеет свою символику и объясняет ее. Мы объясняем это так", - отмечает отец Виталий Слободян.

Западная традиция основывается на богословии Святого Фомы Аквинского, а восточная - на учении Святого Августина.

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