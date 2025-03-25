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В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

Юрий Берендий
25 марта 2025, 11:26
182
В Советском Союзе левшей принудительно переучивали быть правшами, ведь их особенность противоречила военной и промышленной стандартизации, отметил историк.
В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило
Одна из категорий граждан СССР была под запретом - в чем причина / Коллаж Главред, фото: УНИАН, wikipedia

О чем идет речь в материале:

  • Почему в СССР отучали писать левой рукой
  • Почему нельзя было писать левой рукой

В Советском Союзе леворукость считалась отклонением, а левшей принудительно переучивали писать и работать правой рукой, применяя при этом жестокие методы. Об этом в своем видео на YouTube рассказал украинский историк Александр Алферов.

Главред выяснил, почему раньше не любили левшей.

Что делали с левшами в СССР

По его словам, советская система образования до 1980-х годов требовала, чтобы все дети были правшами.

"Над бедными левшами издевались: детям привязывали руку к стулу, перебинтовывали или били по левой руке", - сказал он.

Официально это объясняли идеологическими принципами равенства, мол, в коммунистической системе не может быть исключительных людей. Но на самом деле причина крылась в другом.

Смотрите видео о том, почему леворукость была неприемлемой в СССР:

Почему в Советском Союзе переучивали левшей - что известно о запрете левшей в Советском Союзе

СССР был государством, ориентированным на военную и промышленную мощь. Левши создавали проблемы в армии и на производстве, где вся техника проектировалась под праворуких.

"Советская система была построена на огромной гонке вооружений, на заводах, на армии. Если левша брал в руки автомат, то гильзы выстреливались ему в лицо", - отмечает Алферов.

То же самое касалось промышленных станков, рассчитанных на работу правой рукой. Левши, которые не могли эффективно пользоваться этим оборудованием, вынуждены были приспосабливаться или теряли возможность работать.

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Кто такой Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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