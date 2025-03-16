Большинство совершает ошибку: почему уткам нельзя давать хлеб и какие альтернативы

Кормление уток хлебом может казаться добрым делом, но на самом деле это вредит как самим птицам, так и окружающей среде, отмечают зоозащитники.

https://glavred.info/life/bolshinstvo-sovershaet-oshibku-pochemu-utkam-nelzya-davat-hleb-i-kakie-alternativy-10647764.html Ссылка скопирована

Почему уткам нельзя давать хлеб - чем кормить птиц на озере / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Можно ли хлебом кормить уток

Как хлеб влияет на уток

Чем лучше всего кормить уток

Кормление уток хлебом - привычное дело для многих людей, но действительно ли это полезно для птиц. Аналитик ОО "Украинская природоохранная группа" Вероника Богдан объяснила, почему такой рацион может вредить птицам и водоемам.

Главред выяснил, можно ли кормить птицу хлебом.

видео дня

Полезен ли хлеб для уток

Вероника Богдан отмечает, что хлеб не является питательной пищей для птиц, поскольку состоит преимущественно из сложных углеводов, которые не обеспечивают им необходимых питательных веществ.

"Даже для человека хлеб не является самой полезной пищей, а для уток - тем более. Они имеют очень быстрый обмен веществ и нуждаются в сбалансированном питании, которого хлеб не обеспечивает", - объясняет эксперт.

Смотрите видео о том, чем кормить уток на пруду зимой:

Кроме этого, регулярное кормление диких уток хлебом приводит к тому, что они теряют навыки самостоятельного добывания пищи. Это особенно опасно для утят, ведь делает их зависимыми от людей, снижая их шансы выжить в природе.

Можно ли кормить уток хлебом

Еще одна серьезная проблема - остатки хлеба в воде.

"Бросая хлеб в воду, мы не задумываемся, что его остатки начинают гнить. Это способствует размножению бактерий и водорослей, которые загрязняют водоемы и могут быть вредными для экосистемы", - отмечает Вероника Богдан.

Таким образом, хлеб не только вредит самим птицам, но и способствует экологическим проблемам в водоемах.

Чем питаются речные утки - чем лучше кормить уток на озере

Если вы хотите подкармливать птиц, выбирайте полезные альтернативы. По словам Вероники Богдан, уткам можно давать:

зерно

крупы (пшеница, ячмень, овес, или перловка).

Можно ли кормить уток кукурузой - можно ли кормить уток сырой морковью

Волонтер Мария Штерн в своей заметке в Instagram добавляет, что кормить уток и лебедей можно:

зерном злаков,

тыквенными семечками,

кукурузой,

отрубями,

перловкой,

пшеницей,

мелко нарезанными овощами (сырые или вареные, но без добавления соли), например, морковь, капуста или кормовая свекла.

Вам также может быть интересно:

Что известно об "Украинской природоохранной группе - UNCG" Украинская природоохранная группа (UNCG) - это общественная организация, созданная в 2014 году украинскими биологами для охраны дикой природы Украины. Она объединяет экспертов и ученых с целью сохранения биоразнообразия и развития природно-заповедного фонда, сообщается на сайте организации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред