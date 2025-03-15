Вывод неочевидный - какая рыба полезнее хек или скумбрия и почему

Вы узнаете:
- Какая рыба самая полезная для здоровья
- Чем полезна скумбрия
- Чем полезен хек
Рыба - один из самых полезных продуктов в рационе человека. Она содержит высококачественный белок, необходимые минералы и незаменимые жирные кислоты Омега-3, которые наш организм не может вырабатывать самостоятельно. Однако среди всего разнообразия морепродуктов особой популярностью пользуются скумбрия и хек.
Главред выяснил, какая рыба полезнее хек или скумбрия.
Чем полезна скумбрия
Скумбрия, которую еще называют макрель или баламут, - настоящий витаминный клад.
"Эта рыба содержит железо, цинк, магний, фосфор, калий, а также витамины А, В, С, D и Омега-3", - отмечается в сюжете проекта "Твой день".
Такой богатый состав делает скумбрию полезной для здоровья кожи и волос, укрепления клеток организма, а также для поддержания гормонального баланса.
"Особенно советуют скумбрию беременным женщинам и подросткам, поскольку она способствует здоровому развитию плода и росту ребенка", - говорится в видео.
Смотрите видео о том, кому полезна скумбрия:
Кроме того, эта рыба является важной для мужского здоровья.
"Минералы, содержащиеся в скумбрии, участвуют в образовании тестостерона, а Омега-3 стимулируют репродуктивную функцию", - объясняют эксперты.
Какая рыба не полезна
Однако стоит помнить, что не вся скумбрия одинаково полезна.
"Соленая и копченая скумбрия может негативно влиять на организм, особенно на почки, печень и желудочно-кишечный тракт", - предупреждают специалисты.
Также эта рыба способна накапливать ртуть, поэтому лучше выбирать молодые экземпляры меньшего размера.
Еще один важный аспект - калорийность.
"Скумбрия достаточно калорийна, однако 300 граммов этой рыбы обеспечат вас энергией на весь день и не навредят фигуре", - отмечают эксперты.
Чем полезен хек
Хек - это еще один популярный вид рыбы, который отличается низкой калорийностью и высоким содержанием питательных веществ.
"В 100 граммах филе хека - примерно 100 ккал, что почти вдвое меньше, чем у свинины или говядины", - рассказывают в сюжете.
Еще одно его преимущество - отсутствие мелких косточек, что делает его удобным в приготовлении.
"Эту рыбу не продают с головой из-за ее внешнего вида - хек является хищником и имеет острые зубы", - объясняют специалисты.
По содержанию витаминов хек тоже не уступает.
"Мясо хека богато витаминами А, В, С и Е, а также минералами: кальций, калий, натрий, фтор и йод", - говорится в видео.
Смотрите видео о том, кому полезно есть хека:
Кроме того, эта рыба содержит ценные Омега-3 кислоты, положительно влияющие на работу сердца, нервной системы и гормональный баланс.
"Регулярное потребление хека способствует улучшению метаболизма, нормализует уровень гормонов и даже улучшает зрение", - добавляют специалисты.
Какая рыба самая полезная
В Госрыбагенставе Украины отмечают, что самым полезным видом рыбы является именно скумбрия.
"Скумбрия - считается самой полезной из всех рыб. Содержит больше всего белка, полинасыщенных жирных кислот Омега-3 и витамина D. Все остальные виды рыб содержат те же полезные вещества, но в значительно меньшем количестве. Какую выбрать - уже дело вкуса", - говорится в сообщении Госрыбагенства.
Специалисты также отмечают важность регулярного потребления рыбы.
"Рыба насыщает организм высококачественным белком, нормализует функции щитовидной железы, улучшает зрение, состояние кожи, волос и ногтей".
Однако особое внимание стоит уделять качеству рыбы и ее происхождению.
"Морская рыба содержит значительно больше полезных веществ, чем речная. Однако беременным женщинам лучше потреблять рыбу от проверенных поставщиков, поскольку некоторые виды могут содержать опасные вещества", - предупреждают эксперты.
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