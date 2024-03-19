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Не только ценой: чем отличается хек от минтая - простой ответ

Юрий Берендий
19 марта 2024, 17:17обновлено 19 марта, 18:08
Главред выяснил, чем отличается хек от минтая, и в чем заключается польза в употреблении этих видов рыб для организма человека.
Не только ценой: чем отличается хек от минтая - простой ответ
Чем отличается хек от минтая - простой ответ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Рыба является важным источником многих полезных питательных веществ. Они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают функцию мозга и предотвращают развитие заболеваний глаз, таких как дегенерация сетчатки.

Рыба также является источником витаминов, в частности витаминов группы В (витамин В12, ниацин, витамин В6), которые играют важную роль во многих функциях организма, включая нормальный метаболизм, функцию нервной системы и формирование эритроцитов. Рыба также содержит витамин D, который важен для здоровья костей и иммунной системы. В потребительской корзине граждан видное место занимают такие виды рыбы, как минтай и хек, однако не все знают, какая между ними разница.

В чем польза хека

Рыба хек - полезная, питательная и очень вкусная. Немного умения - и ее легко превратить в настоящий кулинарный шедевр. Об этом в своем Instagram пишет диетолог Анна Станциер.

"Мясо хека достаточно жирное, нежное, белое, в нем мало костей и после минимальной термической обработки оно филе легко отделяется от скелета. Добавьте к этому наличие в рыбе большого количества витаминов и микроэлементов - и перед вами замечательный продукт для детского и диетического питания", - указывает она.

По ее словам, в этой морской рыбке содержится почти полный перечень элементов таблицы Менделеева: кальций, цинк, магний, натрий, железо, медь, марганец, хлор, никель и кобальт, йод. Не менее впечатляет и список витаминов: A, C, Е, D, PP, В. К этому добавляются белки и жирные кислоты Омега-3. Наибольшая концентрация в мясе хека фтора, серы, калия и фосфора.

"Он замечательный в тушеных блюдах, в рыбных супах, его можно поджарить, запечь, приготовить на гриле... Но следует учесть, что он немного суховат, поэтому капля хорошего масла, лучше всего сливочного, ему совсем не помешает", - резюмировала она.

Смотрите видео о том, почему полезно употреблять рыбу хек:

Что известно об Анне Станциер

Анна Станциер - менеджер и ведущий диетолог в Международной школе ОриНео. Ведет личный блог в Instagram с советами по здоровому питанию и рассказывает об универсальных способах для похудения.

В чем польза минтая

Минтай - это полезная рыба, которая содержит ряд полезных составляющих, включая много белка, витамины группы В, омега-3 жирные кислоты и минералы.

В программе "Топ 5 від Сніданку" отмечается, что минтай - имеет ценный пищевой состав. Его мясо содержит легкие для усвоения белки, витамины А, группы Б, аскорбиновую кислоту, а еще макро и микроэлементы, в частности кальций, магний, фосфор, хром, медь и железо. Также минтай - рекордсмен по содержанию необходимого для здоровья человека, селена и йода.

Кроме того, отмечается, что минтай положительно влияет на организм человека.

"Белки и витамины, которые содержит минтай, положительно влияют на организм человека. Регулярное употребление этой рыбы помогает нормализовать гормональный фон, повысить иммунитет и улучшить самочувствие. А еще улучшает состояние кожи, волос и ногтей", - говорится в программе.

Также, минтай - ценный продукт для похудения. Он низкокалорийный, вкусный и одновременно сытный.

"Минтай регулирует обмен веществ, нормализует уровень сахара и улучшает память. Но, чтобы избавиться от лишних хилограммов, минтай следует жевать только тушеным, вареным или запеченным. И ни в коем случае не жареным", - отмечается в сюжете.

Отмечается, что среди преимуществ минтая - доступность, ведь купить его можно круглый год и за невысокую цену, по сравнению с другой морской рыбой.

"Причем минтай никогда не выращивают, а вылавливают в чистых холодных водах, океанов и морей. Однако по полезным свойствам эта золотая рыбка не уступает многим дорогим рыбам. А вот осторожно употреблять минтай нужно людям с гипертонией. Поскольку достаточно большое содержание солей в минтае, может вызвать скачок артериального давления", - делают вывод эксперты.

Смотрите видео о том, почему полезно употреблять рыбу минтай:

В чем разница между хеком и минтаем

Хек и минтай - это два вида рыбы из семейства тресковых, которые имеют несколько различий в приготовлении и вкусовых качествах.

В чем разница между хеком и минтаем по вкусу:

  • Хек: имеет нежное, сочное мясо с нейтральным вкусом. Прекрасно подходит для приготовления на гриле, в духовке или на пару.
  • Минтай: имеет более маслянистое мясо и более выраженный вкус, по сравнению с хеком.

Советы для приготовления хека и минтая:

  • Хек: часто используется для приготовления филе, стейков или в супах и рагу. Можно жарить, запекать, варить или готовить на пару.
  • Минтай: часто используется для жарки или выпечки, а также для использования в таких блюдах, как чаудер и пироги.

Популярность:

  • Хек: считается популярной рыбой для приготовления во многих кухнях мира.
  • Минтай: менее популярен во многих странах, но используется в некоторых региональных кухнях.

Хотя они похожи по некоторым параметрам, таким как принадлежность к одной семье, они имеют свои различия во вкусе, текстуре и приготовлении, что делает их уникальными в своем роде.

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