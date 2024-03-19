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Чем проставиться за отпуск: зачем и стоит ли это делать

Дмитрий Видоменко
19 марта 2024, 16:12
"Нужно ли проставляться в коллективе" - этот вопрос наверняка сверлил затылки многих сотрудников. "Главред" разбирается в теме.
Отпуск, проставляться
Чем проставиться за отпуск? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что значит слово проставляться?

Слово "проставляться" имеет несколько значений, но самое популярное ‒ угощать всех на работе или в кругу друзей по какому-то радостному поводу. К примеру, "проставиться за отпуск" означает угостить своих коллег по работе за то, что вы были в отпуске.

Вот несколько советов, чем можно проставиться:

  • Фрукты, сухофрукты, орешки;
  • Пирожные, печенье;
  • Бублики, баранки;
  • Чай, кофе;
  • Торт, пирог;
  • Пицца, роллы;
  • Шашлык, бутерброды;
  • Алкогольные напитки (по желанию).

Главное - не дарите слишком дорогие подарки и не ставьте коллег в неловкое положение.

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Что такое отпуск?

Отпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы, сообщает портал "Википедия".

Чем проставиться за отпуск

Чем проставиться за отпуск зависит от многих факторов:

Ваш бюджет:

Небольшой бюджет:

  • Фрукты, сухофрукты, орешки
  • Пирожные, печенье
  • Бублики, баранки
  • Чай, кофе

Средний бюджет:

  • Торт, пирог;
  • Пицца, роллы;
  • Шашлык, бутерброды;
  • Алкогольные напитки (по желанию).

Большой бюджет:

  • Заказать фуршет;
  • Сходить с коллегами в кафе или ресторан.

Ваши предпочтения:

Если вы любите готовить:

  • Приготовьте фирменное блюдо
  • Испеките пирог или торт
  • Сделайте домашние конфеты

Вам не хочется готовить:

  • Купите готовые угощения;
  • Закажите доставку еды.

Формат застолья:

Небольшое чаепитие - пирожные, печенье, чай, кофе;

Обед - пицца, роллы, шашлык, бутерброды;

Фуршет - разнообразные закуски, канапе, напитки.

Отпуск, проставляться

Нужно ли проставляться при уходе с работы?

Нужно ли проставляться при уходе с работы - вопрос, на который нет однозначного ответа. Это зависит от многих факторов, таких как:

Ваши отношения с коллегами:

Если у вас хорошие отношения, то прощальное угощение может стать хорошим способом попрощаться и оставить о себе приятные воспоминания. Если отношения не очень хорошие, то проставляться не обязательно.

Ваш бюджет:

Прощальное угощение может быть затратным мероприятием. Если у вас нет возможности проставить, то не стоит себя заставлять.

Ваши личные предпочтения: кому-то нравится устраивать прощальные вечеринки, а кто-то хочет уйти тихо и спокойно.

Вот несколько советов:

  • Если вы решили проставляться, то не обязательно делать это слишком пышно.
  • Можно просто угостить коллег чаем, кофе, печеньем или фруктами.
  • Если вы хотите сделать что-то более существенное, то можете заказать пиццу, роллы или торт.

Главное - чтобы вам было комфортно и приятно.

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