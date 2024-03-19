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3 причины, по которым кошки топчутся лапами на человеке

Сергей Кущ
19 марта 2024, 16:20
Не стоит беспокоиться, если ваша кошка не проявляет такого поведения.
Зачем кошки топчутся лапами на человеке
Зачем кошки топчутся лапами на человеке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Интересное и загадочное поведение кошек вызывает у людей много вопросов. Почему же наши пушистые друзья любят топтаться лапками на нас?

Исследователи представили несколько теорий, объясняющих это странное поведение. Так, доктор Лорен Финка назвала целых три теории, почему коты мнут своими лапками, пишет Science Focus.

Первая теория связана с запахом

На подушечках лапок кошек много желез, включая потовые, и они могут распространять свой запах, что является еще одним способом коммуникации.

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Кто такая Лорен Финка?

Лорен Финка - доктор философских наук работает научным сотрудником по вопросам благополучия и поведения кошек в организации Cats Protection. До того как занять эту должность, Лорен работала научным сотрудником в нескольких университетах, а также консультантом по вопросам благополучия и поведения кошек в различных благотворительных организациях по защите животных.

Лорен защитила докторскую диссертацию по поведению и благополучию кошек, сфокусированную на условиях повторного приема, и специализируется на научной коммуникации и переводе академических исследований в практические способы помощи кошкам. До начала своей научной карьеры Лорен работала в качестве помощника по уходу за животными в нескольких различных организациях по возвращению животных.

Вторая теория связана с детскими привычками

Когда кошки были маленькими котятами, они могли мять лапками живот матери, стимулируя выработку молока. Этот рефлекс может сохраняться и взрослым кошкам.

Третья теория - ритуал перед сном

Доктор Лорен Финка утверждает, что таким образом кошки готовятся ко сну. В природе им приходится создавать места для отдыха. Несмотря на то, что это поведение характерно для многих домашних кошек, оно не является обязательным и может зависеть от индивидуальных особенностей животного.

Но в целом, если кошка мнет лапами, это может означать, что она чувствует себя комфортно и расслабленно.

Таким образом, не стоит беспокоиться, если ваша кошка не проявляет такого поведения. Взаимодействие с кошками является уникальным и может различаться у разных особей. Главное, чтобы ваш питомец чувствовал себя счастливым и ухоженным.

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