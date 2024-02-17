Кошка делает одно важное действие, если извиняется: как коты чувствуют вину

Главред выяснил, могут ли коты чувствовать вину за свои поступки и как эти домашние любимцы могут извиняться перед своими хозяевами.

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Чувствуют ли кошки вину - как кот извиняется перед человеком / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коты не могут чувствовать вину так, как люди. Поскольку они очень любознательные животные, коты очень часто шалят. Они могут опрокинуть украшения, помочиться где не следует или поцарапать все, что находится в пределах досягаемости. Это нормальное поведение для кошек, поскольку они считают свою среду и предметы в ней своими. Зооэксперт Мирен Азурменди рассказала AnimalWised о том, чувствуют ли коты вину перед людьми и как коты могут извиняться.

Чувствуют ли кошки вину

Мирен Азурменди указывает на то, что как и другие животные, коты чувствуют вину не так, как люди. Вина - это сложная эмоция, связанная с самосознанием, моралью и пониманием добра и зла. Хотя кошки умны и обладают целым рядом эмоций, их поведение в первую очередь руководствуется инстинктом, изученными ассоциациями и непосредственными обстоятельствами.

"Если кот демонстрирует поведение, которое мы можем интерпретировать как вину, это, как правило, ответ на реакцию человека-опекуна. Например, если кот опрокидывает вазу, а хозяин ругает его, он может демонстрировать покорный язык тела или избегать зрительного контакта. Такое поведение, скорее всего, является реакцией на тон и язык тела хозяина, а не на чувство вины, как у людей", - указывает она.

Зооэксперт акцентирует на том, что коты могут ассоциировать предметы с конкретными людьми, но они не понимают понятие собственности. Предметы в их окружении принадлежат им, поэтому они не видят необходимости извиняться, если повредят их.

"Чувство собственности котов мы можем увидеть в их поведении, когда они метят. Коты метят не только такие объекты, как диваны и кровати, но и свою человеческую семью. Это часть системы коммуникации, которая отличается от нашей собственной. Коты не чувствуют вины как сложной человеческой эмоции, поэтому они не испытывают потребности извиняться", - добавляет Мирен Азурменди.

Что такое кошачье извинение?

Зооэксперт отмечает, что коты не могут чувствовать вину так, как мы, однако они демонстрируют поведение, которое может быть похожим на извинения.

"Это реакция на изученные ассоциации, которые они создают как домашние животные-компаньоны. Со временем кот усвоит границы того, какое поведение является приемлемым, а какое - неприемлемым. Они также будут проводить ассоциации с поведением людей, чтобы понять, что те пытаются донести до них", - рассказывает Мирен Азурменди.

Она добавляет, что поведение, которое они используют для успокоения людей, такое же, как и у других животных. Это так называемые успокаивающие сигналы, и они очень важны для разрешения конфликтов в дикой природе.

"Коты подают успокаивающие сигналы, чтобы предотвратить драки, показать доминирование или конкурировать за партнера. Некоторые действия, которые мы воспринимаем как извинения, на самом деле являются успокаивающими сигналами, помогающими избежать драки", - резюмирует Мирен Азурменди.

Как коты извиняются

Зооэксперт Мирен Азурменди рассказала об основных типах извинений, которые может использовать кот для возвращения человеческой привязанности.

Приближается к вам осторожно - осторожно приближаясь к вам с опущенной головой, прижатыми ушами и хвостом между лапами, кот демонстрирует вам свою покорность. Это один из самых очевидных успокаивающих сигналов, который коты используют для общения с другими кошачьими и который показывает желание примирения.

Поиск физического контакта - в этом случае они ложатся или садятся рядом с вами. Таким образом они "дают разрешение" на то, чтобы вы их погладили. Они хотят показать, что они близки к вам, чтобы вы могли поддерживать позитивные отношения, которые им так понравились.

Избегание зрительного контакта - в кошачьем общении фиксированный и длительный взгляд - это призыв к борьбе. По этой причине кот будет избегать зрительного контакта со своим опекуном, оставаясь при этом в непосредственной близости. Это показывает, что они хотят сохранить свою связь.

Они приносят вам подарки - коты могут приносить своим хозяевам "подарки" в виде добычи (например, мертвых грызунов или насекомых).

Трение о вас - то, что кажется кошачьим извинением, может проявляться через физический контакт, часто в виде трения.

Прищуривание и мурлыканье - когда кошки замечают, что вы сердитесь, они, скорее всего, прищурят глаза и будут мурлыкать, демонстрируя свою покорность.

Тихое мяуканье с поднятым хвостом - в этом случае он установит робкий зрительный контакт и очень осторожно приблизится к вам. Если он увидит признаки одобрения в вашем выражении лица и языке тела, он будет мяукать, чтобы поощрить вас. При этом хвост они будут держать вертикально, но расслабленно. Такое поведение очень распространено среди азиатских пород кошек, таких как сиамские, которые известны своей способностью к голосовому самовыражению.

Смотрите видео о том, как кошки чувствуют вину:

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