Для чего деревья красят в белый цвет: на это есть 2 причины

Деревья – не только великолепное природное украшение, но и уязвимые организмы, требующие специального ухода. Одним из важных этапов заботы о них является процедура обработки известью или краской.
Защита от солнца и зимнего обледенения
Главной задачей побелки деревьев является защита коры от солнечных ожогов. Особенно это актуально в зимний период, когда снег отражает солнечные лучи на нижние части стволов, создавая риск повреждения коры.
Белильная обработка также предотвращает обледенение деревьев, что является неотъемлемой частью зимнего ухода.
Защита от насекомых и короедов
Побелка также служит второстепенной задачей – защитой от насекомых и животных-короедов. Для тех, кто проживает за городом, белильная процедура создает неприглядную горькую преграду для зайцев и бобров, предотвращая непредвиденные обеды на коре деревьев.
Обработка деревьев включает использование раствора гашеной извести или водоэмульсионной краски. Эти материалы обеспечивают дышащий слой для деревьев и могут легко смываться водой. Однако, несмотря на появление бесцветных растворов, их высокая цена делает их менее популярными.
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