"Не вызывайте сантехника": блогер показал, как пробить засор при помощи пальца

Дэйв продемонстрировал, как это эффективно сделать, в своем ролике на TikTok.

https://glavred.info/life/ne-vyzyvayte-santehnika-bloger-pokazal-kak-probit-zasor-pri-pomoshchi-palca-10542266.html Ссылка скопирована

Как пробить засор в раковине / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Засор в раковине может стать серьезной проблемой. В некоторых случаях приходится даже вызывать сантехника, но не стоит спешить с таким решением.

Блогер, который часто публикует на своем аккаунте в TikTok советы по сантехнике, подробно описал, как прочистить раковину.

"Если ваша раковина засорилась, есть способ починить ее самостоятельно. Не вызывайте пока сантехника. Самое важное в устранении засора раковины - засунуть палец в перелив", - говорит мужчина.

видео дня

Как прочистить раковину / Фото: скриншот с видео

"Если у вас его нет, не беспокойтесь, но это то, что даст нам возможность отсосать воду", - поделился блогер.

Также он объяснил, что если не прикрыть перелив пальцем при использовании его метода, грязные частицы будут проталкиваться прямо вверх по переливу, делая задачу по очистке раковины излишней. После того как вы закрыли перелив, можно взять вантуз для раковины и погрузить раковину в воду, подобно тому, как вы погружаете унитаз.

Дэйв продемонстрировал, как это эффективно сделать, в своем ролике на TikTok. Раковина до этого была заполнена кучей грязи и "гадости".

"Всего за одну минуту погружения мне удалось все это разрыхлить, отправить в канализацию, и раковина стала чистой", - подытожил блогер.

Смотрите видео о том, как прочистить засор в раковине:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.