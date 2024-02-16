"Не вызывайте сантехника": блогер показал, как пробить засор при помощи пальца

Засор в раковине может стать серьезной проблемой. В некоторых случаях приходится даже вызывать сантехника, но не стоит спешить с таким решением.
Блогер, который часто публикует на своем аккаунте в TikTok советы по сантехнике, подробно описал, как прочистить раковину.
"Если ваша раковина засорилась, есть способ починить ее самостоятельно. Не вызывайте пока сантехника. Самое важное в устранении засора раковины - засунуть палец в перелив", - говорит мужчина.
"Если у вас его нет, не беспокойтесь, но это то, что даст нам возможность отсосать воду", - поделился блогер.
Также он объяснил, что если не прикрыть перелив пальцем при использовании его метода, грязные частицы будут проталкиваться прямо вверх по переливу, делая задачу по очистке раковины излишней. После того как вы закрыли перелив, можно взять вантуз для раковины и погрузить раковину в воду, подобно тому, как вы погружаете унитаз.
Дэйв продемонстрировал, как это эффективно сделать, в своем ролике на TikTok. Раковина до этого была заполнена кучей грязи и "гадости".
"Всего за одну минуту погружения мне удалось все это разрыхлить, отправить в канализацию, и раковина стала чистой", - подытожил блогер.
Смотрите видео о том, как прочистить засор в раковине:
@dave_doc_diy How to unclog your sink the easy way! #diy#plumbing#handyman#plumber#clog#clogged#sink♬ jocelyn flores ~ lofi - Closed on Sunday
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