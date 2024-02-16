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Французский флорист рассказал, почему нужно класть кубик сахара в вазу с цветами

Сергей Кущ
16 февраля 2024, 18:00
Тибо Лаббайе, опытный флорист из Парижа, говорит, что этот простой и доступный продукт незаменим.
Почему нужно класть кубик сахара в вазу с цветами
Почему нужно класть кубик сахара в вазу с цветами / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Существует множество советов по уходу за цветами, но один из необычных и эффективных способов сохранить свежесть срезанных цветов - добавить в вазу кубик сахара.

Тибо Лаббайе, опытный флорист из Парижа, говорит, что этот простой и доступный продукт из вашего кухонного арсенала может стать настоящим "энергетиком" для вашего букета, обеспечивая ему необходимые питательные вещества.

Почему сахар?

Как отмечает Тибо Лаббайе, опытный флорист из Парижа, сахар играет ключевую роль в продлении жизни цветов. Срезанные цветы теряют доступ к некоторым важным питательным веществам, и сюда на сцену выходит сахар.

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Насыпьте в вазу одну-две чайные ложки сахарного песка или два-три кубика сахара - и ваш букет будет благодарен за этот природный запас энергии.

Питательные вещества для выживания и красоты

Цветы, как и все живые организмы, нуждаются в питательных веществах для поддержания своей свежести и яркости. Сахар в вазе обеспечит им необходимый запас глюкозы, который поддерживает процессы обмена веществ и укрепляет структуру цветков.

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