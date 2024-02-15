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Нужно сделать одно выражение лица: стало известно как быстро подружиться с котом

Юрий Берендий
15 февраля 2024, 17:28
Подружиться с котом можно с помощью всего одного выражения лица, которое растопит сердце домашнего любимца.
Нужно сделать одно выражение лица: стало известно как быстро подружиться с котом
Как быстро подружиться с котом - как задобрить кота / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Характер котов может быть очень разнообразным и интересным. Они известны своей независимостью и упрямством, что делает их привлекательными для многих людей. Коты могут иметь свои собственные предпочтения и даже привычки, которые делают их уникальными. Однако, подружиться с ними не так просто. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Совместная команда ученых университетов Портсмут и Сасекс нашла почти универсальный способ поладить с котами. Ученые несколько месяцев наблюдали за жизнью двадцати кошек и котов разных пород. И обнаружили, существует особое выражение лица, которое способно растопить любое кошачье или сердце.

"Это действие сужения глаз у человека порождает нечто известное как кошачья улыбка - так называемое "медленное моргание" - и, похоже, делает человека более привлекательным для кота. Движения сужения глаз у кошек имеют определенные параллели с настоящей улыбкой у людей (улыбка Дюшена), а также с движениями сужения глаз в положительных ситуациях у некоторых других видов животных", - говорится в исследовании .

Смотрите видео о том, как быстро подружиться с котом:

Ученые делают вывод, что такое сочетание прищуренных глаз и медленного моргания - это кошачий эквивалент улыбки. Причем действует это, даже если с кошкой вы видитесь впервые.

Однако, как отмечает зоопсихолог Сергей Клочко, одним выражением лица обойтись не получится.

"Не нужно навязывать коту свое общество. Нужно смотреть на его реакцию на вас. При этом важно не брать его на руки и не прижимать к себе", - отмечает Сергей Клочко.

Он добавляет. что настоящий контакт с кошками формируется только через ежедневное взаимодействие.

"Первое - нужно дюбить своего кота или кошку. Конечно, нужно отказаться от методов насилия или принуждения. Кота нужно мотивировать: побольше играть с ним, будь ласковым и добродушным", - указывает зоопсихолог.

Если же кошка ведет себя нервно или агрессивно, стоит обратить внимание на себя. Потому что коты повторяют поведение своих хозяев. К тому же, эти животные очень тонко чувствуют человека и его отношение к себе.

Кроме того, важно понять, что кошка будет более приветливой, если почувствует, что вы действительно искренни.

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коты
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