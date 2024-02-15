Как почистить духовку без мытья: паста из 2 ингредиентов работает всегда

Надоело тратить массу времени и усилий на борьбу с пригоревшими остатками в духовке? Простой метод чистки работает не только эффективно и безопасно, но и не потребует лишних трат на химические средства.
Как отмыть духовку изнутри?
Пригоревшие остатки в духовке - это не только неприятное зрелище, но и потенциальная проблема для вашего здоровья и вкуса готовящихся блюд. Вместо того чтобы использовать химические спреи или тратиться на дорогостоящие средства самоочистки, обратитесь к природным средствам.
Простые и доступные ингредиенты, такие как бикарбонат натрия и белый уксус, могут сделать чудеса в вашей духовке. Создайте пасту, смешав соду, уксус и несколько капель средства для мытья посуды. Этот состав обладает мощным чистящим эффектом, не нанося вреда окружающей среде.
Что нужно делать:
Создайте пасту: Аккуратно смешайте бикарбонат натрия, белый уксус и несколько капель моющего средства в пасту.
Нанесите пасту: Равномерно распределите пасту по загрязненным участкам в духовке. Позвольте ей воздействовать не менее часа, предпочтительно на ночь.
Протрите влажной тряпкой: После воздействия просто протрите духовку влажной тряпкой. Результат вас поразит - духовка восстанет из пепла, блеск будет на лицо!
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