Как почистить духовку без мытья: паста из 2 ингредиентов работает всегда

Этот домашний рецепт - не только экологичен, но и поможет вам сэкономить.

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Как почистить духовку без мытья / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Надоело тратить массу времени и усилий на борьбу с пригоревшими остатками в духовке? Простой метод чистки работает не только эффективно и безопасно, но и не потребует лишних трат на химические средства.

Как отмыть духовку изнутри?

Пригоревшие остатки в духовке - это не только неприятное зрелище, но и потенциальная проблема для вашего здоровья и вкуса готовящихся блюд. Вместо того чтобы использовать химические спреи или тратиться на дорогостоящие средства самоочистки, обратитесь к природным средствам.

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Простые и доступные ингредиенты, такие как бикарбонат натрия и белый уксус, могут сделать чудеса в вашей духовке. Создайте пасту, смешав соду, уксус и несколько капель средства для мытья посуды. Этот состав обладает мощным чистящим эффектом, не нанося вреда окружающей среде.

Что нужно делать:

Создайте пасту: Аккуратно смешайте бикарбонат натрия, белый уксус и несколько капель моющего средства в пасту.

Нанесите пасту: Равномерно распределите пасту по загрязненным участкам в духовке. Позвольте ей воздействовать не менее часа, предпочтительно на ночь.

Протрите влажной тряпкой: После воздействия просто протрите духовку влажной тряпкой. Результат вас поразит - духовка восстанет из пепла, блеск будет на лицо!

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